Gli scienziati alla ricerca della tigre di Tasmania in Australia

La tigre della Tasmania, conosciuta anche con il nome di tilacino, è una specie estinta ufficialmente dal 1936, quando l’ultimo individuo esistente morì nello zoo di Hobart. Oggi però si riaprono le speranze per questo animale dopo che si sono verificati alcuni presunti avvistamenti nel Nord del Queensland che hanno spinto gli scienziati a lanciare una spedizione alla ricerca di questi presunti esemplari scampasti all’estinzione.

Il tilacino era un lupo marsupiale carrnivoro. La sua scomparsa dall’Australia continentale era già avvenuta prima dell’arrivo dei coloni europei e fino agli anni Trenta del Novecento era sopravvissuto nell’isola di Tasmania. Ma anche dopo l’ufficializzazione dell’estinsione erano stati numerosi gli avvistamenti dell’animale, anche in Australia continentale. E proprio da qui arrivano le ultimissime testimonianze di persone che credono di aver avvistato la tigre di Tasmania.

In particolare si tratta di una guida forestale, esperto campeggiatore, che all’estremità settentrionale del Queensland ha avvistato un animale nella cui descrizione compaiono alcuni dettagli collegabili con il tilacino. La sua descrizione è stata considerata fortemente attendibile dagli esperti scienziati del team della James Cook University, che adesso si sono mobilitati per verificare. Gli scienziati installeranno oltre 50 telecamere con trappole nella penisola di Cape York e in altri luoghi che però sono tenuti nascosti. La spedizione potrebbe partire già a fine aprile e sarà guidata dai ricercatori Sandra Abell e Bill Laurance.

Secondo quando affermato da Laurence finora gli avvistamenti sarebbero avvenuti solo di notte e in un caso sarebbero stati avvistati 4 animali a distanza ravvicinata. Lorence ha spiegato:

Incrociando le descrizioni ottenute su colore, occhi, taglia e forma del corpo, comportamento e altre caratteristiche, queste non coincidono con nessun altra specie del Nord del Queensland, come i dingo o i cani selvatici.

Speriamo quindi che i ricercatori riescano a scoprire di quale misterioso animale si tratta.