Green art allo Sponge Living Space, la mostra di Mirko Canesi

La mostra personale di Mirko Canesi sin dal titolo Fall and Rising, Fall and Rising, Fall and Rising, Fall and Rising, Fall and Rising, Fall and Rising, lancia un messaggio forte, ripetuto all’infinito, una ciclicità che torna. Come la caduta e la rinascita della vita biologica, o dell’operare artistico che trasforma in un tutt’uno l’arte e la natura.

L’esposizione, a cura di Chiara Canali, ripercorre la carriera artistica di Canesi attraverso due forme espressive connesse e ben delineate: al Green Art e la pittura su carta.

La Green art di Canesi si traduce in fumetti, nella miniatura gotica, in un mondo figurativo irreale e fantastico dove antico e moderno si mescolano assieme, dove vivono esseri per metà umani e per metà cyborg retaggio dei manga giapponesi. Piccole figurine a sfondo monocromatico inquadrate su supporti dalle forme ottogonali o rettangolari, che saranno accompagnate da piante di cactus. L’accostamento uomo/natura reale o fantastico che sia torna in continuazione nella produzione di Canesi. Le opere di Canesi sono fatte direttamente sulle foglie di piante d’appartamento con colori ad olio atossici, 100% naturali ed ecologici. Le piante continuano a vivere dopo aver ricevuto i colori e le forme del maestro. Questa è la ciclicità che torna: l’uomo artifice e responsabile della natura. A lui si devono gli interventi sull’ambiente come bonifiche e terrazzamenti, ma anche autstrade e grattacieli. L’uomo è causa anche dei disastri sul Pianeta, dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento, dell’effetto serra. Il monito arriva anche da papa Benedetto XVI, c’è bisogno di cambiare mentalità e atteggiamento. In un continuo divenire di forme e di colori, di sensazioni e di speranze, Canesi mette in risalto il dualismo tra uomo e natura, tra inizio e fine. La mostra, che verrà inaugurata oggi alle ore 19.00, sarà aperta fino al 10 aprile 2011 presso lo Sponge Living Space di Pergola (Pesaro Urbino) in via Mezzanotte 84. L’ingresso è su appuntamento.

