Green Village, come l’Italia si tinge di verde

0

Green Village è il tour a impatto zero che farà tappa nelle principali piazze del Paese, nel 2011, per promuovere attività sostenibili e per diffondere la mentalità Green, perché un futuro diverso è possibile e si possono davvero salvaguardare e tutelare il nostro Pianeta, e i suoi abitanti.

La manifestazione itinerante a impatto zero partirà con il nuovo anno, ma…come ha avuto inizio questa avventura? Quando la situazione ambientale, i cambiamenti climatici e l’inquinamento hanno cominciato ad alterare gli ecosistemi, e si è cominciata a diffondere una consapevolezza ambientale per la riduzione degli sprechi, per un più attento risparmio energetico, quando le persone hanno iniziato a scegliere cibi biologici e prodotti ecocompatibili, la società milanese IPS Promotions, specializzata nel marketing e nella comunicazione, ha deciso di creare un piccolo mondo itinerante che diffonda prodotti e cultura green, il Green Village, appunto.

I temi principali che saranno affrontati nel Green Village tour a spasso per l’Italia sono molti: mobilità sostenibile, energia pulita da fonti rinnovabili, qualità della vita, ambiente; il loro approccio e la loro importanza è sintetizzata dalle parole di Lorenzo Butturi, direttore generale di IPS Promotion

Si parla moltissimo di eco sostenibilità, di bio, di ambiente ma troppo spesso per i consumatori tutto questo rimane un’astrazione o, ancora peggio, si pensa che si tratti di tematiche che devono riguardare gli altri. Da qui l’idea di creare un villaggio che rappresenti idealmente la comunità del futuro, dove l’uomo, il progresso, la tecnologia vivono in armonia con l’ambiente, attraverso un utilizzo equilibrato delle risorse, che sia ad un tempo una vetrina per le aziende e un’occasione di eco-cultura per tutti coloro che lo visiteranno.

L’obiettivo è quello di creare sinergie con le persone che visiteranno il Green Village e con le amministrazioni che ospiteranno il viaggio itinerante per la divulgazione di un futuro green, e roseo.

[Foto: viaggiando.blogosfere]