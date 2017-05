Ecologia e lusso, anche Gucci sceglie l’ambiente

0

La linea Gucci presenta il nuovo logo dedicato “esclusivamente alle attività volte alla sostenibilità sociale ed ambientale” laddove il classico simbolo delle due G incrociate, si tinge di verde in favore dell’ambiente e dell’ecologia. La svolta verde della casa fiorentina non è solo testimoniata dal nuovo logo e dalla parola “responsability” che compare ai piedi delle due G incrociate, ma dai progetti concreti portati avanti.

Anche se, come spiega Patrizio Di Marco, presidente e CEO del marchio

Ad un logo si associa un’identità, un insieme di valori. Abbiamo pensato che fosse giusto, da oggi in poi, identificare il nostro impegno in quest’area con un logo dedicato. Si tratta di valori che fanno parte del DNA di quest’azienda, da sempre, e che con maggior forza portiamo avanti negli ultimi anni con politiche di sostenibilità sociale e ambientale in senso ampio.

Sin dal 2004 la casa operante nel settore del lusso si distingue per il processo di certificazione di responsabilità sociale d’impresa, e nel 2010 Gucci sposta la sua attenzione anche alle politiche ambientali di riduzione dell’impatto delle attività dell’azienda sull’ambiente. Tra le molte iniziative eco-friendly si segnala ad esempio l’uso di un nuovo packaging realizzato esclusivamente con carta certificata FSC (Forest Stewardship Council) e riciclabile al 100%; la progressiva riduzione dei consumi per il carico trasportato volto a limitare le emissioni di CO2; l’ottimizzazione del parco macchine e un programma per l’abbattimento dei consumi energetici nei negozi. Lo stesso anno Gucci riceve la certificazione ambientale ISO 14001.

Per il 2012 Gucci lancia nuovi progetti eco-friendly, come il nuovo packaging riciclabile per la linea degli occhiali. I clienti riceveranno, al momento dell’acquisto, le informazioni necessarie per riciclare il packaging inviandolo in un determinato centro di raccolta. Inoltre la casa fiorentina presenta i suoi primi prodotti ecosostenibili, tra i quali una linea di occhiali realizzati con un materiale innovativo acetato che contiene elementi naturali; un sandalo biodegradabile; e un nuovo modello di occhiali da sole in liquid wood.

[Fonte e foto: Gucci]