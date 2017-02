Honda Jazz ibrida, in arrivo ad ottobre

0

Ormai le case automobilistiche di tutto il mondo l’hanno capito: il futuro sono le auto ecologiche, e finché la tecnologia non permetterà macchine al 100% pulite, il mercato dei prossimi anni riguarderà le ibride. Con questa premessa esce sul mercato la nuova Honda Jazz Hybrid, la quarta ibrida della casa giapponese.

I tentativi precedenti non hanno avuto molto successo, e così la IMA, e la CR-Z sono rimaste nei concessionari, per lo più per l’alto costo, mentre solo la Insight pare abbia avuto un certo seguito abbastanza soddisfacente. Ma questa, che secondo le prime indiscrezioni costerà a partire da 15 mila euro circa, dovrebbe garantire tutta un’altra storia grazie al supporto del motore a benzina che lascia prevedere alla casa produttrice 500 mila auto ibride vendute in tutto il mondo entro il 2012.

La ibrida, soprannominata Fit in Giappone e Usa, ha un sistema ibrido simile a quello usato sulla Civic IMA che recupera energia dalla decelerazione e dalla frenata, composto dall’1,3 litri a benzina i-VTEC da 98 Cv accoppiato ad un piccolo motore elettrico, inserito tra il motore e il cambio CVT, alimentato da una batteria al Ni-Mh.

Com’è facile prevedere, l’auto abbatterà i costi ed i consumi (e di conseguenza le emissioni) rispetto al mondello classico della Jazz, prevedendo un consumo di 4,6 litri ogni 100 km e le emissioni previste si aggireranno intorno ai 105 g/km. Sarà possibile ammirare l’ultimo nato in casa Honda ad ottobre in occasione del salone dell’auto di Parigi, mentre per acquistarla bisognerà aspettare l’inizio del 2011.