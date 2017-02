I 10 migliori Master in Sostenibilità e Ambiente, Green Economy & Management 2014/15

0

Quali sono i 10 migliori Master in Sostenibilità e Ambiente, Green Economy & Management per l’aa. 2014/2015? Vediamo insieme alcune delle più interessanti proposte nel nostro paese per chi vuole portare avanti la propria specializzazione entro campi correlati all’ambiente, dalla gestione delle risorse naturali alle energie rinnovabili.

Iniziamo con il segnalare, tra i 10 migliori Master in sostenibilità ambientale, green economy & management, quello organizzato dall’Università degli studi di Torino e dedicato alla Sostenibilità socio ambientale e delle reti agroalimentari: il master di I livello ha una disponibilità di 20 posti e un costo di 2650 euro. Il corso si focalizza sulla valutazione di sostenibilità di un territorio, la conoscenza degli elementi specifici della filiera agroalimentare e della relativa legislazione, sulla progettazione di strumenti e atti per la promozione e il miglioramento delle filiere alimentari sostenibili, fornendo inoltre formazione in merito ai programmi dell’Unione Europea.

Da Torino a Roma, da un master di I a un master di II livello: segnaliamo il corso in Management dell’Energia e dell’Ambiente – MEA, organizzato anche per l’anno accademico 2014/2015 dall’Università di Roma Tre. Il master prevede un percorso formativo che dopo il consolidamento della cultura manageriale basilare passa all’approfondimento del management energetico e ambientale; il corso è rivolto soprattutto a laureati in discipline tecniche ed economiche, prevede un massimo di 25 iscritti e l’inizio delle lezioni da gennaio o febbraio 2015.

Tra i 10 migliori master in Sostenibilità, green economy e management, risulta senz’altro meritevole di considerazione il master in Multiutilities, Ambiente ed Energia (MEUM), che anche quest’anno si svolgerà a Milano. Il costo del master è di 4 mila euro, i posti disponibili per iscriversi sono 25, l’inizio del corso è previsto per il primo ottobre 2014 e la fine per il 20 settembre 2015. L’attenzione sarà focalizzata sui servizi di pubblica utilità. Il MEUM si pone come un “prodotto innovativo” e di “prestigio” nel panorama formativo relativo al settore e punta a preparare esperti che possano cogliere “eccellenti opportunità di inserimento, soprattutto nei ruoli gestionali, tradizionalmente meno confacenti alle lauree tecniche”.

Presentiamo ora un master differente per l’anno accademico 2014/2015, focalizzato sull’ambiente, la gestione del territorio e l’architettura sostenibile. Si tratta del master post laurea Territorio e Architettura sostenibili del Politecnico di Milano (prezzo pari a 9 mila euro), che avrà inizio il prossimo settembre e durata di circa un anno. Si tratta di un corso dedicato ai laureati che vogliono migliorare le competenze in tema di ideazione e realizzazione di “interventi progettuali e architettonici eco compatibili e bioclimatici, che tengano conto dell’integrazione energetica degli spazi architettonici preesistenti e nuovi”.

Segnaliamo poi che è in corso e dovrebbe rinnovarsi nel 2015 l’interessante master in World Natural Heritage Management 2014, che si focalizza in un ambito molto particolare, quello della gestione dei beni naturali facenti parte del patrimonio mondiale UNESCO. Il corso è organizzato dalla provincia di Trento e da Step (Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio) e prevede 18 posti disponibili per l’iscrizione. Il master attualmente in fase di svolgimento prevede 320 ore di aula e viaggi studio e 360 ore di stage e lavoro su progetti; per partecipare al corso è necessario superare le selezioni.

