Il simbolo della politica nucleare francese sulla Torre Eiffel

Secondo il più recente dei rapporti sulle risorse nucleari realizzato dalla Ianea-Nea l’uranio rimanente ammonterebbe a 3,3 milioni di tonnellate.

Il consumo attuale assorbito dalle centrali di tutto il mondo è oggi di circa 70 mila tonnellate.

Risultato: con questo andamento le riserve si esauriranno in molto meno di settant’anni.

Un problemino semplice semplice che potrebbe risolvere persino un bambino delle scuole elementari e che invece proprio non riescono a risolvere i cari grandi (di che?) otto della Terra, che hanno deciso che è giusto costruirne altri mille di reattori nucleari. Forse per accelerare la fine delle provviste, in previsione di un lungo lunghissimo inverno terrestre senza energia alcuna?







L’idea è addirittura quella di una nuova Intanto la politica energetica del nostro cugino (belle parentele abbiamo!) Sarkozy, forse troppo distratto da Carla Bruni per riuscire a dedicarsi al problema delle centrali che lasciano scorrere fiumi di radioattività, è sempre più improntata verso il potenziamento del nucleare.L’idea è addirittura quella di una nuova Epr . E noi di questo siamo contenti, perchè in questo modo potremo dire, come tanto piace a noi italiani: “Guardate, in Francia lo fanno, facciamolo anche noi!“.

Torre Eiffel, sospeso tra il primo e il secondo piano.

La protesta di Greenpeace a Parigi è culminata il 13 luglio nell'esporre uno striscione di 15 metri per 15 sulla Torre Eiffel, sospeso tra il primo e il secondo piano. Il manifesto rappresentava il logo radioattivo ed è stato posizionato proprio nel punto in cui sono state incastonate le stelle dell'Unione, in onore di Sarkozy, che ha ora il mandato di Presidente della Commissione Europea.