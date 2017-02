Ilva Taranto, la denuncia dei Verdi: “il Ministro nasconde i dati”

0

Continua la polemica sull’Ilva di Taranto, ed in particolare sul numero di morti e di malati di tumore che secondo il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini sono “nella norma”, secondo chiunque altro invece sono decisamente troppo alti. Dopo la dura polemica con l’Ispra, oggi nella diatriba si inseriscono i Verdi con il loro rappresentante, Angelo Bonelli, che porta di fronte all’opinione pubblica numeri ben diversi da quelli mostrati dal Ministro.

Secondo i dati dei Verdi infatti, l’Istituto superiore della Sanità avrebbe calcolato in un +10% il numero dei decessi per cause varie intorno all’Ilva nel periodo 2003/2008, ed un 12% in più delle morti legate a tumori a cui si aggiunge un tasso di mortalità di circa un bambino su 3 sotto un anno di età. Non solo. Nel caso più grave, quello di mesotelioma, il numero dei casi accertati è di circa il triplo rispetto alla media nazionale. Secondo i Verdi e l’associazione Peacelink Taranto i Ministeri dell’Ambiente e della Salute erano a conoscenza di questi dati, ma non li hanno voluti divulgare per poter mantenere viva la speranza di lasciare aperti gli impianti. E quando venivano interrogati su questi dati, affermavano che non erano ancora completi.

Ed in effetti non hanno tutti i torti visto che proprio Clini oggi fa sapere di aver querelato i soggetti che hanno diffuso questi dati perché, appunto, quelli definitivi non saranno pronti prima di metà ottobre, e per questo non possono essere considerati ufficiali.

Questi dati sono a conoscenza di tutti a partire dal 30 marzo scorso. Lo studio conferma il nesso di causalità tra morte e inquinamento con alto livello di possibilità scientifica, chiamato “persuasività” in gergo tecnico. Le parole e le fantasie di alcuni ministri che vogliono dire che non c’è un nesso di causalità, che in fondo a Taranto il dato sulla mortalità è inferiore rispetto a Lecce, come ha detto il ministro Clini, devono essere consegnate a una pagina bruttissima della storia del nostro paese. I ministri dovrebbero fare i ministri e lavorare in nome dell’interesse pubblico, cosa che non stanno facendo

denuncia Bonelli. Più cauto ci va il Ministro Balduzzi che ammette la veridicità dei dati portati dai Verdi, ma sottolinea anche che si tratta di dati vecchi e che quelli nuovi non sono ancora ultimati. Come se in un anno o due le cose potessero cambiare.

Photo Credits | Getty Images