Nuova impresa di Bertrand Piccard: giro del mondo su un aereo solare

0

Il nome Piccard probabilmente ai più non dirà molto, ma nel mondo scientifico, e soprattutto nel mondo dei Guinness World Record, è uno dei nomi più ricorrenti della storia. Auguste Piccard, amico di Einstein e di Marie Curie, salì nella stratosfera in una bolla di metallo appesa ad un pallone a 16 km di altezza nel lontano 1931 per studiare i raggi cosmici. Suo figlio, Jacques Piccard, scese nel 1960 nelle profondità della Fossa delle Marianne, primo uomo a compiere l’impresa, percorrendo con il batiscafo Trieste i 10.916 metri della più profonda gola oceanica del mondo.

E se buon sangue non mente, anche il nipote di Auguste e figlio di Jacques, Bertrand, non poteva essere da meno. Così dopo aver fatto il giro del mondo nel 1992 a bordo di un pallone aerostatico, ecco che nell’Era dell’ecologia si prepara a 51 anni, a compiere la sua ennesima impresa: girare il mondo a bordo di un aereo alimentato esclusivamente dal sole.

Si tratta di un progetto ambizioso, nonché una pietra miliare per la tecnologia solare del futuro, che secondo Piccard soppianterà definitivamente i combustibili fossili. Se infatti un aereo alimentato dal sole sarà in grado di viaggiare giorno e notte intorno alla Terra, come si può pensare che la stessa cosa non possa accadere per le automobili che si spostano per pochi chilometri ogni giorno?

Realizzato in collaborazione con il Politecnico di Losanna, cento specialisti, anche militari, hanno dato vita a “Solar Impulse“, un aereo ultraleggero ricoperto di celle solari che caricano le batterie, le quali alimentano a loro volta 4 motori ad elica. L’aereo è quasi pronto. Si trova in questo momento nell’hangar dell’aeroporto militare di Duebendorf, vicino Zurigo, e sta subendo gli ultimi ritocchi per l’inaugurazione prevista per il prossimo autunno. Se tutte le sperimentazioni procederanno come da programma, si prevede che l’impresa di circumnavigare il mondo partirà nel 2012, e da quel momento in poi, se dovesse avere successo, potremmo definitivamente dire addio ai combustibili fossili. Sarà infatti la prova che il sole sarà l’energia che muoverà il mondo.

Fonte: [Corriere della Sera]