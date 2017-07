Incendio alla Pineta di Castel Fusano: è disastro ambientale

Divampano le fiamme da ieri a Castel Fusano, località alla periferia di Roma e già dalle prima ore di stamattina, 18 luglio, 3 canadair e due elicotteri sorvolavano l’area nel tentativo di spegnere gli ultimi focolai. E’ avvenuto tutto in poche ore, il 17 di luglio, quando tre roghi anno dato vita a un incedio infernale con fiamme alte anche 30 metri. Vigili del Fuoco ed elicotteri della Protezione Civile hanno tentato in queste ore di domare le fiamme e intanto sulla zona si è alzata una nuvola grigia e lilla e fiocchi di cenere cadono sull’asfalto.



LIPU: GLI INCENDI BOSCHIVI DELL’ESTATE 2017 MINACCIANO ANCHE LA FAUNA SELVATICA

Ieri, in serata, i Carabinieri hanno fermato un 22enne che adesso è sospettato di essere l’autore degli incendi. Anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi, è intervenuta con un video su Facebbok nel quale ha definito il rogo un vero e proprio “disastro ambientale”:

La situazione è gravissima una buona parte della pineta è andata in fumo, l’incendio non è ancora domato, non si esclude al momento nessuna ipotesi, la situazione è veramente grave, ha necessità di essere presa in carico da tutti. Sicuramente il comune c’è, e serve il supporto e l’aiuto della regione e del governo. Il municipio non può essere lasciato solo, Roma non può essere lasciata sola di fronte a questo disastro ambientale.