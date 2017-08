L’innalzamento delle acque è già realtà in Gran Bretagna

0

Un nuovo studio condotto da ricercatori dell’Università di Southampton ha scoperto che il livello del mare è aumentato in tutta la costa meridionale dell’Inghilterra nel secolo scorso, aumentando notevolmente il rischio di inondazioni durante le tempeste. Il team ha condotto un’importante operazione di raccolta dei dati, che riunisce record informatici e cartacei provenienti da tutto il Sud dell’Inghilterra, dalle isole Scilly fino a Sheerness, per formare un unico insieme di dati del livello del mare della costa Sud attraverso gli anni.

Il loro lavoro ha preso in considerazione circa 150 anni di dati storici per poter valutare l’attuale variazione del livello del mare inglese ed estendere i dati lungo la costa meridionale. I loro risultati sono stati pubblicati nell’ultima edizione della rivista Continental Shelf Research.

I dati mostrano che entrambi i livelli medi del mare e quelli estremi sono aumentati ad un ritmo analogo nel corso del 20° secolo. Il tasso di aumento è nella gamma da 1,2 a 2,2 millimetri all’anno, con 1,3 millimetri all’anno registrati a Southampton. L’esperto di ingegneria costiera, professor Robert Nicholls, della Scuola universitaria di Ingegneria Civile e dell’Ambiente, che ha condotto lo studio, ha commentato:

Anche se questi cambiamenti sembrano piccoli, più di un secolo di incrementi aumenta considerevolmente il rischio di inondazioni durante le tempeste, a meno che non ci siano stati gli aggiornamenti corrispondenti per incrementare anche le difese. Un’inondazione che aveva un rischio medio di verificarsi una volta ogni 100 anni nel 1900, ha ora un rischio medio di verificarsi dai 10 ai 25 anni, a seconda del sito considerato. Quanto il livello del mare continua ad aumentare e probabilmente accelerare, tanto aumenta la probabilità che le inondazioni continueranno.

L’estensione più significativa dei dati è quella dei cambiamenti del livello del mare a Southampton, dove la registrazione inizia nel 1935. I dati sulle isole Scilly, Weymouth, Southampton e Newhaven sono stati utilizzati per estendere notevolmente il database presente sul computer, mentre i dati a Devonport e Portsmouth sono stati entrambi estesi e corretti per gli errori di interpretazione. Questi nuovi dati si intersecano negli sforzi in atto per aumentare la comprensione e la gestione delle inondazioni, e fanno render conto che il fantomatico incremento del livello del mare, che pare dover avvenire tra chissà quanti secoli, in realtà è già iniziato.

Fonte: [Sciencedaily]