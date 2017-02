Inventato il metallo ultraresistente, resiste a qualsiasi botta ed è pure a risparmio energetico

0

L’ultima invenzione in grado di salvare il mondo (come direbbero gli scrittori di fantascienza) non proviene da grandi team di cervelloni internazionali, nè da un superuomo, ma semplicemente da una donna, una scienziata che ha studiato in giro per il mondo, e forse ha introdotto una delle invenzioni più importanti per il futuro dell’umanità.

La donna in questione si chiama Afsaneh Rabiei, mentre la sua invenzione un nome ancora non ce l’ha. Si tratta in parole povere di uno speciale metallo in grado di essere applicato nella costruzione di materiali ultrarestistenti e ultraleggeri adatti a qualsiasi campo, dall’industria dell’auto a quella delle armi, fino alla costruzione degli apparecchi medici.

Questo materiale è il risultato dello studio di tutti i materiali di base studiati nella sua lunga carriera dalla dottoressa Rabiei, che è riuscita anche ad ottenere un risultato ecologico alla sua iniziativa, dato che questo speciale metallo può anche far risparmiare energia, il che non guasta mai. Probabilmente si tratta del metallo più resistente in assoluto. La particolarità sta nella varietà di grandezza delle sue cellule (piccole sacche di spazio contenute all’interno del materiale). Per costruirlo sono state utilizzate cellule di grandezza standard, combinate con una matrice metallica che sostiene le pareti della cella.

Nei test di laboratorio è stato dimostrato come, lanciando a forte velocità un pezzo di ferro contro una base composta da questo metallo nuovo, e rilanciandolo contro del metallo normale, si è visto come il metallo normale si è piegato come una lamiera di automobile dopo un incidente, mentre il metallo inventato dalla Rabiei è rimasto intatto. La particolare struttura delle cellule ha permesso di assorbire il colpo, lasciando intatto il resto del materiale. A questo punto il mercato vien da sè. L’industria automobilistica potrebbe fare affari d’oro, potendo costruire automobili indistruttibili, così come potrebbero fare le compagnie aeree o navali. Ma questo potrebbe servire anche per applicazioni energetiche, perchè sarebbe in grado ad esempio di evitare dispersioni di calore o di elettricità.