La casa di automobili Volvo dal 2019 costruirà solo auto elettriche

Una svolta nel mondo della mobilità. La casa svedese produttrice di automobili Volvo ha infatti annunciato che entro il 2019 produrrà esclusivamente autoveicoli con motore elettrico.

Il costruttore svedese lo ha annunciato, sottolineando che che si tratta di un grandissimo passo per la casa automobilistica che tra appena due anni la produzione di motori a combustione interna finirà progressivamente per lasciare spazio a vetture con motore endotermico combinato con diverse opzioni di elettrificazione.

AUTO ELETTRICHE

L’offerta di Volvo per le auto elettrificate riguarderà tutta la gamma e comprenderà sia le vetture soltanto elettriche, ma anche quelle ibride plug-in e auto con soluzioni mild-hybrid. In particolare il programma prevede il lancio di cinque auto “full electric” fra il 2019 e il 2021, tre di queste saranno modelli Volvo mentre le altre due saranno vetture elettriche ad alte prestazioni realizzate da Polestar, il brand per modelli ad alte prestazioni della stessa Volvo.

Un impegno notevole, quello di Volvo, per ridurre l’impatto ambientale e rendere le città del futuro più pulite e il progetto è anche abbastanza ambizioso: Volvo ha infatti affermato di voler vendere un totale di un milione di auto elettrificate in tutto il mondo per il 2025.

Ecco come ha commentato la notizia Hakan Samuelsson, CEO di Volvo: