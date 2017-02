La eco-casa si alimenta con i pannelli fotovoltaici

0

fotovoltaica permette di sfruttare la radiazione solare e di convertirla in La casa del futuro funzionera’ grazie al sole, infatti la tecnologiapermette di sfruttare la radiazione solare e di convertirla in energia elettrica , fruibile da tutti e per tutti gli usi. Questo permettera’ di abbattere i costi delle bollette della rete generale, alimentando elettrodomestici, computer, lampadine, senza immettere nell’ ambiente inquinanti ed evitando sprechi energetici.

Gli impianti fotovoltaici prevedono l’ istallazione di pannelli su tetti inclinati, pareti verticali o terrazzi, preferibilmente in posizione perpendicolare ai raggi solari e con orientamento sud-est sud-ovest, per sfruttare in pieno l’ inclinazione delle radiazioni.

silicio amorfo, che è meno costoso e l’ altro in silicio policristallino, piu’ costoso ma anche piu’ efficiente. Inoltre la differenza tra i I pannelli solari possono essere di due tipi: l’ uno in, che è meno costoso e l’ altro in, piu’ costoso ma anche piu’ efficiente. Inoltre la differenza tra i pannelli è anche nelle dimensioni e nella modalita’ di disposizione.





All’ interno dei pannelli ci sono delle celle fotovoltaiche, collegate elettricamente le une alle altre, e c’è un alterner che trasforma la corrente continua in corrente alternata, per uso domestico (impianti vari), l’ importante è che le celle siano perpendicolari al raggio solare. Una differenza importante tra gli impianti è la connessione alla rete elettrica infatti ci sono sistemi stand alone (non connessi) e sistemi connected (connessi).

Nel primo caso non c’è una connessione alla rete elettrica, per cui l’ energia elettrica in eccesso viene impiegata per caricare batterie ed essere utilizzata in caso di mancata illuminazione, a causa del buio o del maltempo. Nel secondo caso invece l’ impianto è connesso ala rete elettrica, per cui l’ energia prodotta in eccesso viene immessa nella rete e sfruttata anche da altre utenze; inoltre quando l’ illuminazione solare scarseggia oppure il sistema e’ guasto si puo’ utilizzare la corrente elettrica della rete fornitrice.