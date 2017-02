Le 7 innovazioni più sorprendenti di Israele in campo agricolo, ecologico e scientifico

0

Israele si dimostra stato molto attivo sul fronte dell’innovazione, come testimonia anche il padiglione israeliano all’Expo2015 di Milano, incentrato sulle innovazioni sul fronte dell’agricoltura. Ecco una lista di 7 importanti innovazioni o scoperte recenti provenienti dallo stato mediorientale.

Dalle innovazioni per l’agricoltura di Israele presentate all’Expo2015 all’inalatore per la cannabis terapeutica, dalle nuove strategie contro la desertificazione alle funivie urbane, ecco una lista di 7 importanti innovazioni provenienti da Israele.

1. Il trasporto urbano tra funivie ed energie rinnovabili

Per le città di Tel Aviv e Gerusalemme sono in cantiere due grandi progetti di trasporto urbano: a Tel Aviv una funivia urbana alimentata a energia solare in grado di attraversare la città alla velocità di 240 km orari, basandosi sulla combinazione di diverse fonti di energia tra cui quella solare; a Gerusalemme una funivia in grado di collegare il centro storico ad altre aree alleggerendo il traffico e mirando al contempo a preservare il valore storico-culturale degli edifici.

2. Israele, innovazioni in campo medico: l’inalatore Syqe per la cannabis terapeutica

Da Israele giungono innovazioni anche sul fronte della medicina. Tra le novità segnaliamo l’inalatore Syqe per l’assunzione e la somministrazione di cannabis terapeutica, uno strumento giudicato in termini estremamente positivi sul Journal of Pain & Palliative Care Pharmacotherapy per la sua efficacia, facilità e sicurezza, e permette un perfetto dosaggio per chi necessita di questo genere di terapie contro il dolore.

3. Innovazioni israeliana per l’agricoltura: dai campi verticali all’irrigazione a goccia

Le innovazioni per l’agricoltura di Israele sono al centro del padiglione dello stato all’Expo2015 di Milano: la possibilità di coltivazioni verticali per l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua e il risparmio in termini di suolo, l’irrigazione a goccia, il progetto della foresta KKL-JNF che coniuga banche dei semi, nursery botaniche e cura del territorio. Tutto questo e altro ancora è esposto ed approfondito nel padiglione israeliano dell’esposizione universale.

4. Auto elettriche, da Israele la batteria che si ricarica in 5 minuti

La startup israeliana Storedot ha realizzato un sistema di ricarica per le auto elettriche che non solo è velocissimo, ma che permette in 5 minuti appena di garantire alla vettura elettrica fino a 480 km di autonomia, il tutto grazie a dei contenitori di cellulare nucleari denominati nanodots che provengono peraltro da materiale organico, e hanno costi di produzione molto contenuti.

5. Israele, la app per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico in ogni momento

Molto interessante è poi l’applicazione, creata da esperti israeliani, denominata BreezoMeter: si tratta di uno strumento che permette di reperire rapidamente e in ogni momento dei dati sull’inquinamento atmosferico e la qualità dell’aria non solo in una certa città, ma anche in una specifica strada.

6. Israele, le strategie e le innovazioni contro la desertificazione

Data la collocazione del proprio territorio in Israele il problema della desertificazione è particolarmente sentito: dallo stato giungono continuamente innovazioni per combattere il problema, dalla macrogestione del territorio alle nuove strategie sul campo, come per esempio la creazione di terrapieni con materiali naturali al fine di convogliare le acque piovane. Un sunto delle novità e delle scoperte israeliane sul problema sono state al centro di una recente e importante conferenza sulla desertificazione nel padiglione israeliano all’Expo.

7. Scienza, da Israele un nuovo metodo per determinare la lunghezza del giorno su Saturno

Chiudiamo la nostra lista con una scoperta scientifica: esperti israeliani hanno infatti elaborato un nuovo metodo per stabilire la durata del giorno di Saturno. Il metodo risulta innovativo per via del nuovo sistema di ottimizzazione statistica basato su una gran mole di fattori, messo a punto dal team del dottor Helled dell’università di Tel Aviv.

