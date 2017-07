Le mucche del futuro resisteranno al caldo grazie all’ingegneria genetica

0

Gli effetti del global warming non colpiranno solo il clima, ma anche gli uomini e gli animali. E come faremo ad allevare animali se le temperature saliranno in modo da rendergli la vita difficile, se non impossibile? La risposta ce la danno i ricercatori della Florida che stanno studiando un modo per rendere i bovini più resistenti alle temperature torride grazie all’ingegneria genetica.



L’Institute of Food and Agricultural Sciences dell’Università della Florida sta infatti lavorando per selezionare, anche grazie all’ingegneria genetica, razze bovine resistenti ai cambiamenti climatici e in grado di sopportare di buon grado le alte temperature. L’idea è riuscire a mantenere elevato il livello delle carni ottimizzando la produzione e riducendo gli impatti negativi che il cambiamento climatico ha sulla vita degli animali.

Il progetto è stato giudicato così interessante da aggiudicarsi un finanziamento federale di tre anni per un valore di 733 mila dollari (quasi 645 mila euro). Rachel Mateescu, a capo dello studio, ha commentato l’importanza della ricerca sottolineando che lo stress climatico è uno dei principali fattori che attualmente limitano la produzione, perchè influisce significativamente sulla vita del bestiame nelle regioni tropicali e subtropicali. E la situazione, considerati gli sviluppo generali, non potrà che peggiorare in futuro.

Inoltre, secondo la FAO, il consumo globale di carne è destinato a raddoppiare entro il 2050, anche per effetto della crescita della domanda nei Paesi emergenti, e anche se è noto che l’allevamento degli animali è responsabile di circa il 20% delle emissioni di gas serra, purtroppo è anche certo che non se ne può fare a meno.

Quindi il progetto degli scienziati americani è quello di partire dallo studio della razza Brangus, un bovino già particolarmente resistente alle alte temperature, per poi cercare di capire se, grazie ad una tecnica di editing genetico come la CRISPR, sia possibile conferire questa capacità anche ad altre razze bovine in modo da renderle in grado di regolare la propria temperatura corporea anche nel caldo torrido e in condizioni di elevata umidità.

Photo Credit| Thinkstock