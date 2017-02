Le nanovernici: senza cromo, amiche dell’ambiente, in arrivo dal progetto Multiprotect

Fanno parte delle nanotecnologie e sono uno dei risultati del progetto europeo Multiprotect: si tratta delle nanovernici, un prodotto innovativo per proteggere dalla corrosione alluminio, magnesio e leghe d’acciaio senza ricorrere al cromo.

E’ proprio la mancanza di questo metallo pesante a renderle ecologiche, dal momento che la dispersione del cromo nell’ambiente è il problema principale delle normali vernici.

La loro ideazione è frutto del lavoro congiunto di una trentina di partner, tra ricercatori e aziende, tutti aderenti alPer l’Italia partecipano a questo progetto gli scienziati del laboratorio Casti dell’Infm-Cnr dell’Aquila, dell’Universita’ di Udine, dei centri industriali Plalam e Cromosphere, e dei centri di ricerca quali il Centro sviluppo materiali Csm e Centro ricerche Fiat.Coordinatore dell’intero gruppo di ricerche è Matthias Wittmar del Leibniz Institute for New Materials di Saarbruechen, in Germania, che spiega così gli obiettivi del Multiprotect:

Il nostro progetto si propone di sviluppare, grazie alle nanotecnologie, materiali in grado di proteggere dalla corrosione alluminio, magnesio e leghe d’acciaio senza far ricorso a metalli pesanti come il cromo, la cui dispersione nell’ambiente e’ difficilmente controllabile.Le nanovernici ecologiche contribuiranno, inoltre, a ridurre i costi di produzione dellee potranno avere applicazioni nell’ industria automobilistica aerospaziale , e potenzialmente nel settore navale.

Lenon sono solo, ma anche, particolare non trascurabile che le renderà presto competitive.Possono infatti essere applicate grazie ad un semplice processo chimico () a bassa temperatura, senza dover ricorrere ai forni ad alta temperatura Gli, composizione delle, immersi in una rete di materiali organici ed inorganici bloccano la, fungendo da filtro protettivo.L’efficacia è superiore di un terzo alle normali vernici protettive. Più economiche , non inquinanti , maggiormente efficaci: credo non occorra aggiungere altro!