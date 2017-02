L’italiana Idrogen2 realizza la prima caldaia domestica ad idrogeno

0

Un impianto ad idrogeno per condomini. E’ quanto stanno studiando due ingegneri e un fisico dell’Idrogen2, azienda italiana nata a Milano nel 2007. Il progetto prevede la realizzazione di una caldaia ad idrogeno, miscelato a metano, destinata ad un uso domestico e che potrebbe entrare nel mercato già dall’aprile del 2009. L’impianto è pensato per abbattere i costi operativi di circa il 20% e le emissioni nocive di anidride carbonica del 15%. I ricercatori dell’Idrogen2, che lavorano nel Parco tecnologico della Brianza, hanno affiancato alla caldaia, un elettrolizzatore, cioè un generatore di idrogeno, che permetterà all’impianto di funzionare ad idrogeno. I costi iniziali saranno abbastanza elevati in quanto il solo elettrolizzatore ha un prezzo di circa 100 mila euro, ma i ricercatori assicurano che i costi saranno recuperati entro quattro anni. Sono stati numerosi gli ostacoli, soprattutto di natura burocratica, che l‘Idrogen2 ha dovuto superare per riuscire a lanciare il progetto, e adesso dopo la caldaia ad idrogeno la prossima sfida dell’azienda sarà la realizzazione di un edificio ad emissioni zero di anidride carbonica.