Lo spazio diventa fonte di energia solare

Preoccupati perchè vorreste mettere i pannelli solari, ma verso casa vostra il sole batte poco? Fate pressione sul vostro comune per installare impianti solari, ma la risposta che ricevete è che da voi piove sempre e il sole non c’è mai? Nessun problema, adesso l’energia solare la si può prendere direttamente dalla fonte, e cioè dallo spazio.

Un ex scienziato della NASA, stanco della pensione, è riuscito ad utilizzare le onde radio per trasmettere energia solare dallo spazio per 148 km tra due isole hawaiane, dimostrazione che è possibile prendere energia solare dall’esterno della Terra, in maniera tale da fornire anche il nostro pianeta.

L’esperimento, avvenuto in diretta mondiale su Discovery Channel venerdì scorso, è stato condotto da John C. Mankins, che ha dimostrato come fosse possibile trasmettere questa energia attraverso i satelliti in orbita intorno alla Terra. L’energia raccolta viene poi trasmessa ad una stazione ricevente sul nostro pianeta, da cui poi viene erogata sulla terraferma. Per adesso è riuscito a trasmettere solo 20 watts di potenza tra le due isole, ma con un budget di un solo milione di dollari e solo 9 pannelli solari. Secondo Mankins infatti, di fronte ad un investimento più massiccio (come quello disponibile per altri impianti come quelli nucleari o a carbone), sarebbe possibile erogare molta più energia, dato che l’esperimento serviva più per dimostrare che fosse possibile far passare energia solare attraverso l’atmosfera che per effettivamente alimentare un edificio intero. Ovviamente anche quest’esperimento si basa sul concetto che la sola energia solare non può risolvere il 100% del fabbisogno, ma è solo un aiuto. L’obiettivo è stato raggiunto, e anzi è stato dimostrato come questa connessione è anche più veloce e affidabile del previsto, e quindi questo potrebbe aprire una nuova via allo sviluppo dell’energia solare.