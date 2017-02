La Maldive affondano, l’appello del Presidente a far pagare le emissioni

0

E’ passato quasi un anno da una delle manifestazioni che hanno fatto maggior breccia nel cuore della gente di tutto il mondo: la riunione subacquea dei Ministri delle Maldive. Eppure le conseguenze sono state ben poche. Di mezzo mille riunioni, la conferenza di Copenaghen e tante iniziative in favore dell’ambiente, ma la situazione non è cambiata. Per questo Mohamed Nasheed, Presidente dell’arcipelago, torna a far sentire la propria voce.

Un aspetto di cui purtroppo nessuno si è ancora reso conto, almeno tra i potenti della Terra, è che ciò che sta accadendo alle isole dell’Oceano Indiano non si ferma solo lì, ma è destinato a coinvolgerci tutti.

Ciò che accade a noi oggi, può succedere a voi domani. Si pensi a una città come Venezia. In un certo senso, siamo già tutti maldiviani

spiega Nasheed a Repubblica.

Una situazione che lo ha portato a cercare una nuova terra per il suo popolo, per poter trasferire i maldiviani quando le loro case saranno sommerse dall’acqua. Una conseguenza che pare sia inevitabile, almeno allo stato attuale. Ma come fare per evitare tutto ciò? Il primo passo è semplice, spiega il Presidente, e cioè far pagare le emissioni. Secondo lui questa soluzione sarebbe più forte della rivoluzione industriale, in quanto

le fonti rinnovabili diventerebbero più economiche dei combustibili fossili, nascerebbero nuovi posti di lavoro e i Paesi consumatori di petrolio non trasferirebbero più le loro ricchezze ai venditori stranieri.

Ma se i negoziati di Copenaghen sono falliti, la speranza che i prossimi non faranno la stessa fine c’è. Nasheed ha fiducia nell’Europa, in quanto unica superpotenza che si sta davvero impegnando per la risoluzione del problema ambientale. Peccato che sia chiusa dall’ostruzionismo della Cina e degli Stati Uniti. Ma secondo lui, basterebbe osare di più per riuscire ad ottenere degli ottimi risultati. Conviene a tutti ridurre la propria dipendenza dai combustibili fossili e, tra gli altri vantaggi, sarà possibile anche salvare uno dei posti più belli del pianeta come le Maldive.

