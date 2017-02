Maltempo USA, voli cancellati per la tempesta, termometro fino a -20°

0

Maltempo USA, i voli cancellati per la tempesta sono migliaia, il maltempo attanaglia gli States e New York e Chicago più in particolare. A Chicago la temperatura è arrivata addirittura a meno 20 gradi centigradi. Stato di emergenza nella Grande Mela e massima attenzione per i viaggiatori, anche italiani.

A causa della straordinaria ondata di maltempo negli USA sono stati cancellati circa 3 mila voli, con enormi disagi per tutti i viaggiatori. L’emergenza negli States è diffusa: a nord di Boston, a Boxford, sono caduti 53 cm di neve, mentre a Long Island se ne aspettano 25, nella stessa Boston altri 40 oggi e la situazione appare difficile anche nel Massachussets, nel Rhode Island, nel Connecticut.

Andrew Cuomo, Governatore dello stato di New York, ha dichiarato lo stato di emergenza invitando tutti i cittadini a stare lontani dalle strade. Simili raccomandazioni sono giunte anche dal sindaco di Boston Thomas Menino. I disagi per tutti coloro che erano in procinto di prendere un aereo sono enormi: oltre ai 3 mila voli cancellati nella sola giornata di ieri se ne contano altri 2 mila con ritardi più o meno gravi. In particolare è bene porre la massima attenzione se ci si deve mettere in viaggio (o ritornare) dagli aeroporti di Chicago, Newark e Boston.

Le temperature gelide da record non sembra verranno meno a breve, basti pensare che a New York oltre alla neve le temperature hanno raggiunto i meno 13 gradi centigradi, percepiti meno 23 a causa del vento. Il record assoluto è stato registrato a Van Buren nel Main e a Babbitt e a Embarass nel Minnesota, dove il termometro è sceso fino a meno 43 gradi. Temperature proibitive e pericolose.

Per gli Stati Uniti è l’ennesima emergenza maltempo nell’arco di pochissimi mesi: le autorità sono preparate, si spera di poter attraversa questa nuova situazione riducendo i danni al minimo.

Photo credits | Ed Yourdon su Flickr