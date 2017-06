Nuovo metodo per lo smaltimento dei rifiuti in mare: le conchiglie

0

Alcuni ricercatori in Vietnam hanno recentemente completato i test su un nuovo modo per rimuovere i metalli pesanti dalle acque. Il segreto, nell’era delle super-tecnologie, non è nulla di altamente tecnologico. Si tratta delle normalissime (quanto antichissime) conchiglie di mare. Le fabbriche alla periferia di Ho Chi Minh City hanno contaminato l’acqua pulita con metalli tossici come il cadmio, zinco, piombo e ferro, afferma Stephan Kohler della University of Technology di Graz, in Austria, che ha condotto lo studio insieme ad un team di ricercatori. Eppure il livello di inquinamento non è così alto come ci si poteva aspettare.

Il team di Kohler ha rilevato che la colata di metallo, carica di acido, versata nell’acqua su un letto di mitili e conchiglie, fornisce una semplice correzione dell’acidità. Le conchiglie sono fatte di aragonite, una forma di carbonato di calcio (CaCO3), che prontamente emette del calcio per modificare gli atomi dei metalli pesanti, bloccandone la forma solida. Le conchiglie, allo stato naturale di base, si sciolgono quando raggiungono un pH di 8,3. Fino a quella soglia sono utili per lo smaltimento.

Il team ha utilizzato una tecnica derivata da un precedente lavoro del 2003 di Manuel Prieto dell’Università di Oviedo, in Spagna, che per primo ha dimostrato che le conchiglie rimuovono in modo efficace il cadmio dall’acqua. Prieto ha dichiarato a Discovery News:

L’idea di utilizzare gusci aragoniti è sorta perché gli aragoniti biogenici non sono minerali molto abbondanti. Inoltre, nel nord della Spagna abbiamo nel mare un’industria conserviera molto importante (cardidi, cozze, vongole, ecc) con le conchiglie sono i più smaltitori di importanti rifiuti industriali.

Naturalmente, il passo successivo è stato fermare l’inquinamento da metalli pesanti nell’acqua. Quando si arriva a questo punto, vengono utilizzate le conchiglie di mare per ripulire tutti gli scarichi industriali. Può sembrare una cosa assurda, ma è un metodo intelligente ed economico, dato che nei Paesi più poveri, come il Vietnam dove è stato effettuato lo studio, questa metodologia potrebbe essere sufficiente a salvare migliaia di vite umane.

Fonte: [treehugger]