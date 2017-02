M’illumino di meno: il 24 febbraio torna l’appuntamento con il risparmio energetico

0

Torna il 24 febbraio la tredicesima edizione di “M’illumino di Meno 2017“, iniziativa promossa da Caterpillar, il programma radiofonico di Rai Radio 2 che sarà in diretta dalle 18 alle 20 per documentare o spegnimento di tantissime luci in tutta Italia. In occasione di questa giornata dedicata al risparmio energetico, in tante zone d’Italia infatti le luci di molti monumenti – dagli scavi di Pompei fino ai monumenti da Bolzano a Catania – si spegneranno del tutto, o si attenueranno, come gesto simbolico di risparmio energetico.

> L’IMPORTANZA DEL RISPARMIO ENERGETICO

Ridurre il consumo di elettricità, fare spostamenti senza produrre inquinamento, sono le sfide energetiche che Caterpillar propone agli italiani, che saranno invitati a partecipare all’iniziativa spegnendo le luci di casa e riducendo gli sprechi. E oltre all’invito a spegnere le luci, quest’anno Caterpillar invita tutti a fare condivisione contro lo spreco di risorse. Partecipare è semplice: da Caterpillar suggeriscono di aprire la propria rete wi-fi al pubblico, di rganizare spostamenti casa-lavoro insieme ai colleghi, di organizzare una cena collettiva nel proprio condominio e più in generale condividendo le proprie risorse con gli altri come gesto concreto anti spreco e motore di socialità.

> RISPARMIO ENERGETICO, QUANDO L’IPHONE CONSUMA PIU’ DEL FRIGORIFERO

M’illumino di meno non è solo la giornata dedicata al risparmio energetico ma anche un’occasione per mettere a frutto la creatività. Quest’anno infatti la scuola dell’infanzia sarà coinvolta con un gioco in cui i bambini saranno invitati a immaginare un supereroe del risparmio energetico, mentre il mondo dello sport è stato invitato a mobilitarsi organizzando attività sportive di sensibilizzazione, perchè l’energia più pulita è quella che produciamo quando ci muoviamo senza inquinare.

E la speranza è che presto venga istituita per legge la “Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili” proposta dei deputati del Pd Chiara Braga e Umberto D’Ottavi.