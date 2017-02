Miss Earth 2010 è Ilenia Arnolfo

0

Una bellezza tutta sostenibile quella di Ilenia Arnolfo, eletta Miss Earth 2010, nell’ambito della decima edizione della manifestazione giunta alla sua tappa finale lo scorso 25 settembre a Milano allo spazio Sagsa in Ripa di Porta Ticinese.

La reginetta del Pianeta, che rappresenterà l’Italia nella competizione internazionale, ha conquistato la giuria composta dalla Miss Earth uscente, dal direttore generale di Bonprix, gruppo attivo nel settore dell’abbigliamento, e da una serie di giornalisti. Ilenia ha 26 anni ed è originaria di Cuneo.

Requisiti per partecipare al concorso, oltre all’aspetto fisico, erano l’attenzione ai temi ambientali e l’impegno ecologista. Ileana ha battuto altre tre miss ambientaliste, provenienti dalla semifinale svoltasi quest’estate a Cervia, tutte scelte tramite delle selezioni regionali, grazie al successo riscosso dal suo progetto che mira a raccogliere fondi per la riforestazione sviluppando prodotti di design.

La Miss Earth italiana vuole inoltre creare un social network per diffondere consigli utili e avviare progetti concreti di forestazione a livello locale. La sua idea di ecologia si rivolge soprattutto ai giovani, che intende riunire in una rete di amici per la terra, organizzando un meeting dove sarà possibile comprare oggetti di eco design, realizzati con materiale riciclato, che andranno a finanziare la creazione di aree verdi in Piemonte. E Ilenia ne ha già realizzato uno, creato appositamente per la finale di Milano: si tratta di un vaso con un fiore, costruito grazie all’impiego di vecchie cannucce e di altri materiali di recupero.

Attualmente, la bella e colta Miss, che possiede una laurea in lingue, lavora nel campo della formazione in una ditta di profumi, ma siamo certi che il suo impegno a favore dell’ambiente la porterà lontano. Per ora volerà in Vietnam i primi di novembre per partecipare alla finalissima internazionale del concorso che si svolgerà il 4 dicembre prossimo e vedrà in lizza per la fascia di Miss Pianeta le reginette elette in 80 Paesi. Buona fortuna Ilenia!

[Fonti: TGcom; Ansa]

[Foto: Facebook]