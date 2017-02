Mobilità sostenibile, non c’è crescita se non si investe nelle auto elettriche

0

Non si possono raggiungere gli obiettivi che la mobilità sostenibile comporta: riduzione delle emissioni inquinanti, migliore qualità dell’aria e della vita nelle città, minor traffico e maggiore uso di mezzi pubblici a basso impatto ambientale se non si investe nelle auto elettriche e ibride, cosa che sta accadendo in Italia, dietro rispetto agli altri Paesi europei. L’allarme viene lanciato da Fulvio Conti, amministratore delegato di Enel, che ha dichiarato che lo sviluppo della mobilità sostenibile dipende

dalla disponibilita’ di macchina elettriche: le case automobilistiche sono fortemente impegnate a sviluppare modelli ma si tratta prevalentemente, ahime’, di case internazionali e non italiane.

E ha poi aggiunto

Sono convinto che la mobilita’ elettrica avra’ un grande successo e una quota significativa delle macchine, soprattutto per la citta’, nei prossimi anni sara’ composta da auto elettriche.

[Fonte: AGI News]

[Photo Credit | Thinkstock]