Ambiente, Monini propone la rivoluzione naturale, come l’olio

Monini, azienda spolentina leader nella produzione di olio extravergine di oliva, cambia look e si rinnova a favore dell’ambiente e della sostenibilità: pannelli fotovoltaici ed energie rinnovabili nella produzione, ma anche packaging eco-friendly. Scopriamo come un’impresa del Made in Italy può sostenere l’ambiente in tutte le sue fasi di produzione e contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti senza rinunciare alla qualità.

Ecco come anche dei colossi dell’economia italiana possono contribuire alla salvaguardia del Pianeta riducendo le emissioni di CO2 con progetti ecosostenibili e incentivazione all’uso di fonti rinnovabili. In Italia di imprese come queste ce ne sono poche, ma l’aspetto più importante è che si può cambiare rotta e divenire aziende green! Il cammino ecologico della Monini inizia qualche tempo fa e interessa tutte le fasi della produzione dell’olio extravergine di oliva grazie al sapiente uso di fonti rinnovabili e nuovi packaging amici dell’ambiente.

L’azienda ha installato un impianto fotovoltaico da 851 moduli in grado di produrre oltre 240 kilowattora ogni anno, ma il restante fabbisogno energetico è ugualmente fornito da fonti rinnovabili e certificate, provenienti dalla società Umbria Energy S.p.A. La svolta green è anche nelle confezioni: grazie alla partenrship con O-I Monini impiega per la linea GranFruttato, bottiglie di vetro riciclato fino all’80%, mentre per il Classico e il Poggiolo, bottiglie in vetro riciclato fino al 70%. Questo vuol dire ridurre le emissioni di CO2 del 5% ogni 10% di vetro riciclato utilizzato in più. Inoltre nelle confezioni sono state eliminate le capsule di PVC sui tappi delle bottiglie, sostituite con il sigillo di garanzia e le etichette sono in carta riciclata al 100%. Come spiega Zefferino Monini, presidente della Monini S.p.A.

Oggi molte aziende vanno sempre più in direzione dell’ecosostenibiltà, ma Monini, proprio per il tipo di rapporto che ha con la terra e la natura, ha il dovere di essere da esempio. Viviamo in un territorio bellissimo che ci dà dei frutti meravigliosi, preservarlo per le generazioni future è il nostro miglior investimento perché si possano gustare ancora a lungo tutti quei valori che hanno reso grande la nostra tradizione.

[Fonte e foto: Monini]

[Video Youtube: Glass is life OI Monini]