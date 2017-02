Inventata la moto “eolica” che va ad oltre 200 all’ora

0

Dale Vince è un imprenditore del settore eolico di cui ci siamo già occupati altre volte, diventato famoso per essere un vegano convinto, tanto da imporre il bando della carne rossa nello stadio della squadra di calcio che possiede, o da costruire i suoi impianti eolici in luoghi in cui non davano “fastidio” agli animali.

Oltre a tutte queste geniali trovate, ora ne ha avuta una nuova. Il suo cruccio infatti era che, oltre al calcio e al vento, l’altra sua passione, la moto, dipendeva al 100% dal petrolio. Almeno fino ad oggi. Dopo aver sponsorizzato l’automobile eolica, ha deciso di utilizzare la stessa tecnologia per la sua moto superbike. E ci è riuscito.

La superbike Ion Horse elettrica è stata creata alla Kingston University, con i finanziamenti della compagnia energetica Ecotricity, ed è stata portata sull’isola di Man per competere nella gara tra i veicoli ad emissioni zero, la gara motori elettrici più famosa del mondo.

Il costo non è nemmeno troppo elevato, trattandosi di un prototipo. 150.000 sterline, circa 170 mila euro, Vince aveva come obiettivo di raggiungere il record della prima moto elettrica a completare un giro del circuito con una velocità media di oltre 100 miglia all’ora (161 km/h), con picchi calcolati sui 140 mp/h (225 km/h) vincendo così il premio da 10.000 sterline messo in palio dal Governo dell’Isola di Man, che finora non è stato mai vinto da quando la manifestazione è stata fondata.

Sulla scia della nostra macchina alimentata dal vento, la Nemesis, arriva l’Ion Horse, la nostra moto eolica. I ragazzi di Kingston hanno costruito una macchina incredibile. E’ un’altra grande dimostrazione di come i trasporti di un futuro molto prossimo saranno alimentati dall’energia rinnovabile, made in Green Britain – e con inquinamento zero.

Il funzionamento non è stato ancora spiegato anche se, dalle prime anticipazioni, pare che dovrebbe funzionare come la tanto contestata Nemesis, l’auto eolica che però è rimasta solo un protipo.

