Napoli, liquami inquinanti nel porto

Ennesimo allarme inquinamento a Napoli. Ora si tratta della fuoriuscita di liquami inquinanti nel porto del capoluogo campano. Idrocarburi e prodotti chimici, come è stato accertato dalla Capitaneria di porto, sono fuoriusciti da container collocati nel porto, nei pressi dei moli 54 e 56. Tempestivo l’intervento della Capitaneria, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civili e della Asl Napoli 1. I liquami inquinanti sono stati contenuti con panni assorbenti e le barche ormeggiate nell’area a rischio inquinamento sono state fatte allontanare a scopo precauzionale.Dopo la notizia sulla contaminazione dell’acqua nel capoluogo Partenopeo, la fuoriuscita dei liquami inquinanti nel Porto non facilita la situazione già pesante della città per via dei rifiuti. Le operazioni di disinquinamento delle acque nel tratto di mare interessato sono cominciate con il supporto di unità specializzate del Ministero dell’Ambiente. Si attendono ulteriori sviluppi, mentre è stata indetta una riunione di tecnici nel Comune di Napoli.

[Fonti: Corriere del Mezzogiorno; Napolitoday; Il Mattino]