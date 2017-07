Nel 2030 l’elettricità più economica sarà quella da fonti rinnovabili

0

Greenpeace Germania ammonisce l’Europa: entro il 2030 l’eolico e il solare saranno le forme di elettricità più economiche per tutti i paesi del G20. A pochi giorni dall’inizio del G20 di Amburgo, l’Università finlandese della tecnologia di Lappeenranta mostra i risultati di uno rapporto commissionato da Greenpeace secondo il quale presto le energie rinnovabili saranno quelle più economiche da utilizzare.

LA LISTA DELLA SPESA PER UN MONDO 100% RINNOVABILE

Secondo quanto emerge dal documento, che ha calcolato i costi di generazione elettrica nei 20 Stati dal 2015 al 2030, già circa nella metà delle nazioni del G20 le energie rinnovabili sono più convenienti, o hanno lo stesso costo, di quelle fortemente inquinanti come il carbone o rischiose come il nuclere, eppure questi impianti non sono così diffusi come dovrebbero.

RINNOVABILI, EMISSIONI ED EFFICIENZA. A CHE PUNTO E’ L’EUROPA?

In base ai dati, gli impianti eolici europei generano già la forma di elettricità più economica. E questo vale non solo per l’Europa ma anche per l’America del Sud, Usa, Cina e Australia. I prezzi stanno drasticamente calando e continueranno a scendere progressivamente e anche il fotovoltaico, da qui al 2030, diventerà meno costoso in diverse nazioni del G20.

ENERGIE RINNOVABILI

Tobias Austrup di Greenpeace, ha così commentato i risultati del rapporto: