Nel bellunese un borgo dice stop ai pesticidi

Si chiama Ponte nelle Alpi, ed è una località nella provincia bellunese che ha detto basta all’uso dei pesticidi più utilizzati in agricoltura, banditi perchè potenzialmente pericolosi per la salute dell’uomo e per l’ambiente. Succede che il nuovo regolamento della Polizia rurale del comune di Ponte nelle Alpi ha stabilito che è vietato usare i fitosanitari pericolosi su tutto il territorio agricolo ed extra agricolo. In particolare, non si potranno più utilizzare prodotti che nella loro etichetta contengono indicazioni o diciture di pericolo, come “letale” o “tossico se ingerito”.



Tutti i territori agricoli e quelli urbani saranno quindi trattati senza sostanze chimiche dannose e l’unica eccezione sarà permessa per interventi speciali eseguiti dall’autorità sanitaria come le disinfestazioni o altri interventi necessari per la salute pubblica.

Si tratta di una bella vittoria per il piccolo comune veneto di poco più di 8mila anime che da tanto tempo lotta per azioni virtuose e più sostenibili per l’ambiente. Il regolamento infatti nasce come punto finale di un percorso di collaborazione tra l’associazione Terra Bellunese e il coordinamento provinciale “Liberi da Veleni”.

I prodotti fitosanitari hanno conseguenze molto pericolose sulla salute umana e sono molte le iniziative a favore dell’eliminazione del glifosato, un’erbicida che ormai è accertato essere un cancerogeno. Anche il Parlamento Europeo entro dicembre dovrà pronunciarsi sull’autorizzazione al suo utilizzo e già tanti cittadini si sono uniti in movimenti spontanei che spingano il parlamento a vietare l’uso del glifosato e a modificare le autorizzazioni all’uso dei pesticidi.

