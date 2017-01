E’ Newcastle la città più ecologica d’Inghilterra, un modello di “città verde”

0

Avvolte dal fumo e dei cantieri navali, Newcastle una volta era un importante centro industriale. Ma la città è stata trasformata nella città più ecologica della Gran Bretagna negli ultimi anni, secondo una verifica della sostenibilità effettuata dal quotidiano The Guardian. Newcastle è stata un po’ una sorpresa, dato che ha superato le città che in genere vengono in mente quando i britannici pensano che una città sia “verde”, come Bristol e Brighton & Hove, le quali però si sono classificate seconda e terza, rispettivamente.

Ma forse gli inglesi non avrebbero dovuto essere poi così sorpresi. Newcastle si è rapidamente spostata in classifica negli anni scorsi: la città, situata nel nord dell’Inghilterra, è arrivata ottava nel 2007, e lo scorso anno è salita fino al quarto posto prima di saltare in cima nel 2009.

Newcastle stabilisce un mirabile esempio per le altre città, ha spiegato Peter Madden del Forum for the Future, che produce la classifica annuale:

Ovunque con un patrimonio industriale del genere sarebbe una sfida vera e propria, ma il successo di Newcastle dimostra come sia possibile superare l’eredità del passato. In tutte le nostre categorie, ambiente, qualità della vita e speranze per il futuro, i punteggi della città vanno davvero bene.

Più specificamente, il salto di qualità può essere attribuito al miglioramento della qualità dell’aria, la biodiversità nei parchi pubblici e gli spazi aperti, oltre che il miglior salmone presente nei fiumi inglesi. E se ciò non bastasse, Newcastle ha anche ottenuto un punteggio elevato per la raccolta dei rifiuti, l’ampliamento degli spazi verdi, l’aspettativa di vita e le strategie per affrontare bene il cambiamento climatico.

La città ha ridotto le emissioni di carbonio, limitando l’uso dell’automobile e riducendo le emissioni del sistema di trasporto pubblico, dice John Shipley, leader del Newcastle City Council:

Riteniamo di essere sulla strada che porta alla riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti e aiuta a prepararci per un’economia a basse emissioni di carbonio. La crescita economica non deve essere realizzata a scapito dell’ambiente. La sostenibilità è al centro della nostra visione socialmente giusta per il futuro. La città è diventata anche la capitale delle auto elettriche in un esperimento governativo che vedrà 1.000 punti di ricarica installati a Newcastle e Gateshead per i prossimi due anni.

Nella classifica troviamo, dopo le tre già citate, anche Leicester al quarto posto, per lo più grazie ai lavori per combattere i cambiamenti climatici, mentre la capitale, Londra, si attesta al quinto posto. Leeds finisce sesta. Per il secondo anno di fila la città di Hull ottiene l’ultimo posto, quello che la fa diventare la città più inquinata dell’isola.

Fonte: [Treehugger]