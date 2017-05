Nobel per l’ecologia ad un agricoltore maya che lotta per l’ambiente

0

“Ha guidato con forza la lotta del suo popolo per la difesa della terra. E per questo ha pagato un alto prezzo: la morte del figlio”. Con queste belle parole la fondazione Goldman premia l’indigeno guatemalteco Rodrigo Tot, insignendolo del premio Nobel per l’agricoltura, per aver difeso strenuamente i territori della sua comunità dalle invasioni delle multinazionali minerarie, in accordo con lo stato del Guatemala.

Rodrigo infatti, indigeno guatemalteco di etnia maya Qeqchi, è stato un determinato leader della comunità Agua Caliente Lote 9 a Izabal e dopo quattro decenni di contrasto contro l’estrazione di niquel da parte di una multinazionale, appoggiata dallo stato, lo scorso anno ha condotto la sua comunità alla vittoria del ricorso.

> AGRICOLTURA BIOLOGICA ANCORA IN FORTE CRESCITA, ITALIA PROTAGONISTA IN UE

Per aver infastidito il lavoro della società mineraria, Tot ha anche pagato duramente. Due dei suoi figli infatti sono stati attaccati all’interno di un autobus e uno di loro ha perso la vita. Dopo questo tragico incidente intimidatorio Tot non si è fermato e ancora continua a lottare contro le intrusioni dello stato e delle multinazionali, organizzando anche gruppi indigeni di vigilanza non armati, ma pronti a difendersi.

Adesso, dietro il suo esempio, anche altre comunità stanno combattendo per preservare i loro territori, a cui sono legati da secoli. Ad esempio, il popolo dei Mapuche i Argentina e in Cile, oppure in Brasile, Venezuela e Honduras. Sono argomenti di cui si parla poco ma che dovrebbero farci riflettere sull’importanza di preservare l’ambiente e le persone e gli animali che ci vivono.