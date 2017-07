Noci lavatutto: dalla natura la soluzione per pulire al 100%

0

Nella vita di ogni giorno siamo indecisi tra milioni di marche di detergenti, eppure come sempre, è la natura a venirci incontro e a risolvere i problemi. Le noci lavatutto, ad esempio, riescono sgrassare e pulire quando vengono a contatto con acqua di almeno 30-40 gradi. Si tratta di frutti di piccole dimensioni e il nome è legato proprio alla forma tipica. Fanno parte della famiglia della sapindus mukkarossi, più noto come Albero del Sapone e, neanche a dirsi, arrivano direttamente dall’Asia.

Come ottenere il massimo dalle noci lavatutto

Come si utilizzano? E’ davvero così semplice ottenere il massimo dei risultati? Le noci lavatutto non nascondono particolari segreti e si possono preferire in lavatrice o per i lavaggi a mano. Vanno bene, inoltre, come ingredienti per i cosmetici o semplicemente per lavare i piatti, facendo in modo che agiscano sulle stoviglie lasciate in ammollo. Nello specifico: in lavatrice, il dosaggio è compreso tra le 4 e le 8 palline a seconda del livello di sporcizia dei capi. Si inseriscono in un sacchetto di cotone biologico che va nel cestello della lavatrice; chi lava a mano i capi delicati, deve lasciare agire il prodotto a temperature di trenta gradi circa. Attenzione però, perché potrebbero essere complesse da togliere macchie come vino, erba e inchiostro.

Perché comprarle?

I motivi sono tanti ma, innanzitutto, rispettano i tessuti meglio dei detersivi comuni. La mancanza di sostanze chimiche è importante e questo rende le noci oltre che naturali anche biodegradabili. Nessun odore particolare che potrebbe dar fastidio, ma se cercate di profumare la vostra biancheria potete inserire delle gocce di olio essenziale nel sacchettino di cotone. E infine, nessun pericolo di allergie.

Dove comprarle e quante volte usarle

Si possono usare fino a tre volte, prima di gettarle nell’umido e si possono acquistare nei supermercati specializzati in prodotti biologici e naturali o nei siti che si occupano della loro vendita.