Nucleare: “Si vada al referendum e decidano gli italiani”

Sulla scia dell’allarme nucleare delle centrali in Giappone, anche l’Italia ricorda del possibile rischio per l’apertura di nuove centrali nel Paese. Tra chi non cambia idea nell’una e nell’altra parte, si mette in mezzo Antonio Di Pietro che ha dichiarato:

Si vada al referendum e chiediamo agli italiani ‘siete disposti a rischiare la vita per il nucleare o volete l’energia pulita’?

Il leader dell’IdV ha poi ricordato che

Ieri l’Unione europea ha detto che ci sono almeno quattro centrali in Europa nelle condizioni di quelle giapponesi. La Germania ha bloccato sette centrali. In Italia c’è ancora bisogno di ricorrere a questa forma di energia distruttiva per l’uomo e pericolosa per l’ambiente?

La replica del ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo non ha tardato ad arrivare. Il ministro ha fatto notare che l’Europa non si è tirata indietro per il nucleare dopo gli eventi in Giappone. Di Pietro di risposta avverte che invece l’Unione ha stabilito di andare verso l’opzione zero, e poi ha concluso

Perchè nessuno racconta dove metteranno le centrali e le scorie? Ieri il sottosegreatrio ha detto che le centrali si faranno solo nelle regioni che le vogliono, ma nessuno le vuole.

[Fonte: Asca News]