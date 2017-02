Un nuovo motore potrà ridurre del 40% il consumo di carburante negli elicotteri

0

Non solo gli aereoplani. Se si vuol rendere tutto il comparto del trasporto aereo più pulito, gli sforzi devono farli tutti, e tra questi anche gli elicotteri. La maggior parte degli elicotteri sono alimentati da turbine. Ciò fornisce una grande potenza al rapporto di peso, ma bruciano anche un sacco di carburante, che è il motivo per cui Eurocopter sta ora ricercando dei motori a pistoni diesel per tentare di rendere i suoi elicotteri più efficienti.

Stiamo parlando di un notevole risparmio anche dell’ordine del 40%. Ma prima che ciò possa accadere ancora maggiore potenza deve essere strappata anche ai motori diesel più piccoli (come si può immaginare, la riduzione del peso è la chiave per il motore di un elicottero). Un altro vantaggio sarebbe migliorare le alte prestazioni da altitudine.

La situazione è ben spiegata da Autopia:

I motori a turbina utilizzati a bordo degli elicotteri perdono la loro efficacia rapidamente con l’aumentare dell’altitudine. A causa della perdita di potenza in quota, gli operatori degli elicotteri che volano spesso in montagna usano elicotteri con motori più potenti per compensare. I motori più potenti sono anche motori che bevono sempre più carburante. I motori diesel che Eurocopter sta ricercando sarebbero turbo. L’utilizzo di un turbocompressore rende un aereo in grado di mantenere la piena energia ad un’altitudine superiore dove l’aria è più rarefatta. Questa turbo-“normalizzazione” non significa necessariamente un incremento di potenza a bassa quota. Invece, la spinta del turbocompressore viene utilizzata per compensare l’assottigliamento dell’aria quando l’elicottero vola ad altitudini più elevate. La benzina per gli elicotteri a pistone, compresa la classica Bell 47, è da tempo utilizzata nei motori turbo per le stesse ragioni.

Sarebbe bello se Eurocopter (e le altre società del settore), progettassero un propulsore compatibile con il biodiesel in modo da farlo diventare ancora più ecologico, oltre che a risparmio energetico, ma in ogni caso gli elicotteri sono la prova di un futuro potenzialmente ad emissioni zero anche per il settore aereo. I progressi fatti sugli aeroplani sono incoraggianti, ma perché no, oggi potrebbero cominciare anche quelli sugli elicotteri.

Fonte: [Treehugger]