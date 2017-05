Oggi è la Giornata Europea della pulizia

0

“Let’s Clean Up Europe“, oppure “European Clean Up Day”, è un evento che si svolge ogni anno e che chiama a raccolta i cittadini europei per sensibilizzarli sul tema della riduzione dei rifiuti. A partire da venerdì 12 maggio e fino a domenica 14 maggio 2017 saranno organizzate delle giornate di pulizia e le iniziative dureranno per 3 intensi giorni.



Coinvolti nella manifestazione anche gli enti pubblici, le imprese, oltre ai cittadini comuni che saranno invitati a ridurre l’abbandono dei rifiuti e saranno sensibilizzati sul tema della tutela dell’ambiente e del corretto smaltimento dei rifiuti. La giornata europea della pulizia nasce come evento collegato alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, nell’ambito del Programma Life+ (Settore informazione e comunicazione) della Commissione europea. Quest’anno per la prima volta, anche lo staff dell’esecutivo Ue sarà coinvolto in una grande operazione di pulizia delle spiagge sulla costa belga il 14 maggio.

Sul sito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti si legge:

Ogni anno milioni di tonnellate di rifiuti abbandonati finiscono negli oceani, sulle spiagge, nelle foreste o da qualche parte semplicemente nella natura. La causa principale di tutto ciò sono i modelli insostenibili di produzione e di consumo delle nostre società, cattive politiche di gestione dei rifiuti e mancanza di sensibilità nella popolazione”.

In Italia la Giornata della Pulizia è promossa dal Comitato Promotore Nazionale, del quale fanno parte il CNI Unesco, il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare, AICA, la Città Metropolitana di Roma Capitale, la Città Metropolitana di Torino, Utilitalia e anche Legambiente e Anci.

Photo Credit| Thinkstock