Orsi simpatici (gallery)

La gallery di oggi è dedicata agli orsi, tra gli animali più simpatici e anche tra quelli più minacciati dall’uomo. In particolare sono due gli orsi che rischiano l’estinzione: l’orso polare e l’orso bruno. Sia l’orso che popola le zone più fredde del Pianeta che l’orso bruno rischiano di scomparire perché il loro habitat è minacciato dall’aumento delle temperature terrestri e dai cambiamenti climatici, ad esempio: la calotta polare si sta sciogliendo e per l’orso polare rimane sempre meno terreno su cui cacciare e proteggere i suoi piccoli; oppure perché l’uomo ha ridotto il suo territorio di caccia.

Le prime foto che vi mostriamo hanno come oggetto degli orsi polari: una mamma orsa con i suoi cuccioli che si riposano al sole dopo una lunga nuotata (foto 1), che si ruzzolano sulla neve giocando allegramente (foto 3) ed infine la foto di due cuccioli di orso unopiù grandicello che guarda il fotografo accanto alla sua mamma e un altro cucciolo più piccolo che, ignaro dell’obiettivo, gioca con l’erba nata in primavera quando le nevi si sciolgono (foto 3). Sia per questi esemplari, che per le foto degli orsi bruni, abbiamo scelto delle immagini di animali allegri e allo stato brado per rendere ancora più evidente il danno che stiamo compiendo con il nostro stile di vita insostenibile.

L’orso bruno rappresenta il simbolo del nostro Paese ed in particolare del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. Il suo habitat è minacciato dall’uomo che ha costruito a ridosso degli Appennini restringendo il suo terreno di caccia. Nelle foto vi mostriamo: una mamma con i suoi cuccioli che la seguono…camminando su due zampe (foto 4), un orso solitario che scruta l’orizzonte (foto 5), un esemplare che si fa il bagnetto (foto 6) e un orso che sembra ridere…sotto i baffi (foto 7). Le foto successive ritraggono alcuni cuccioli che giocano (foto 8) e poi due immagini divertenti di un orso alla sua lezione di…volo (foto 9) e un cucciolo alla prima prova di pesca con la mamma (foto 10).

[Photo Credit | Thinkstock]