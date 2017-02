Toronto, apre l’ostello più eco d’America

0

Tom Rand, imprenditore “verde” e autore del libro Kick the Habit Fossil Fuel: 10 tecnologie pulite per salvare il nostro mondo, mette in pratica ciò che predica. Lui ed il suo collega Anthony Aarts stanno per aprire ciò che viene chiamato “il più verde ostello del Nord America”, tentando di far diffondere l’idea degli eco-hotel, già abbastanza nota in Europa, anche al di là dell’Oceano.

L’ostello Planet Traveler è costruito su una linea di tram in una zona di Toronto che non permette l’accesso alle auto, in un retrofit di un edificio storico con camere-dormitori a partire da 30 dollari a notte. L’aspetto più “green” di questa struttura è l’installazione è una fonte di un sistema a pompa di calore sotterraneo con otto serpentine a 350 piedi (106 metri) di profondità.

Ma come la maggior parte delle proprietà del centro, l’edificio copriva l’intero isolato, e così le serpentine dovevano essere inserite nel terreno adiacente, sotto la proprietà pubblica. Possiamo dunque immaginare la battaglia portata avanti da Rand con il municipio di Toronto, durata dei mesi per ottenere l’approvazione di 14 diversi dipartimenti. Secondo il Globe and Mail, la città ha ora deciso, per evitare nuove grane, di creare una task force per la “razionalizzazione dello sviluppo geotermico dei vicoli e dei parchi della città”. Indirettamente quindi Rand ha fatto del bene anche alla sua città, velocizzando lo sviluppo della geotermia.

Secondo Energyboom, altre strategie comprendono l’installazione di condutture energetiche per far arrivare direttamente acqua calda alle docce, riscaldata dai pannelli solari termici sul tetto. A questo sistema si affianca un generatore da 4,7 kilowatt di energia fotovoltaica che funge anche da tenda da sole sul patio. Il carico elettrico per ognuno dei LED che forniscono tutte le luci nella costruzione raggiunge un totale di 1.600 watt.

Tom Rand stima che queste iniziative serviranno per ridurre il consumo energetico del 75%, ma non è stato in grado di calcolare la quantità di energia risparmiata con la ristrutturazione di un edificio esistente, facendolo diventare un ostello in cui la metratura per persona è molto più bassa di un albergo tradizionale, che non prevede un parcheggio e che, per essere raggiunto, la clientela è costretta a camminare o prendere il tram.

