Fiere a basso impatto, partecipazione remota con l’Alias

0

Partecipare alle fiere o ad altri eventi commerciali senza spostarsi dalla sede dell’azienda. A fare le veci di visitatore ci sarà un alias, fisicamente in loco al posto nostro. Si chiama BCA, acronimo di Biz Connection Alias, ed è un servizio studiato per ridurre le emissioni degli spostamenti aziendali e dunque i costi di voli e soggiorni che variano da uno a quattro giorni (in media) in altre città, oltre che per ottenere un risparmio considerevole di tempo e di risorse umane, personale da impiegare nelle trasferte che si ritrova libero e che può essere assegnato ad altri incarichi in azienda.

A idearlo, nell’ambito di un pacchetto di servizi denominato Proxhibit, l’azienda altoatesina Frieden & Partners srl. L’offerta consta di

un sistema di intermediazione commerciale avanzata e di pubbliche relazioni, che grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie consente di ridurre le emissioni di CO2 e i propri costi di gestione.

Il supporto tecnologico base del servizio è la videoconferenza. Il fornitore mette a disposizione, in veste di Alias dell’azienda, un proprio incaricato che tramite la comunicazione veicolata da smartphone e pad fa visitare la fiera al cliente, permettendogli di partecipare in remoto e di personalizzare la sua presenza in base alle particolari esigenze aziendali. Un Alias può anche servire, per un singolo evento, più aziende, nell’ambito della formula fair-sharing, il che consente ai clienti di ammortizzare i costi del servizio nonché di evitare lo spostamento di numerose persone, decurtando ulteriormente le emissioni.

L’Alias prende contatto con nuovi clienti, riprende i workshop che interessano all’azienda di modo che la visione possa avvenire anche non in simultanea, divulga il materiale commerciale e si occupa di pubbliche relazioni. Come ci spiega Daniele Pace, General Manager di Frieden & Partners