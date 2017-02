Pechino, il miliardario Guangbiao distribuisce migliaia di lattine d’aria fresca

0

A Pechino, ancora al centro di un’autentica crisi da inquinamento, il miliardario Chen Guangbiao, famosissimo in Cina, distribuisce migliaia e migliaia di lattine di aria fresca. Una campagna di sensibilizzazione bizzarra come nello stile del miliardario, che punta a tenere ben deste le coscienze dei cittadini della capitale cinese in un momento così nero per la metropoli.

Pechino, investita sin dall’inizio del 2013 da una gravissima crisi legata all’inquinamento atmosferico (ma anche delle acque, secondo molti) continua a essere al centro dei riflettori: dopo l’invito delle autorità a non uscire di casa per preservare la propria salute, i record di concentrazione delle sostanze inquinanti, l’invito a ridurre fortemente l’utilizzo di fuochi d’artificio per il Capodanno che cadrà quest’anno il 10 febbraio, arriva la bizzarra iniziativa di uno dei personaggi più famosi della Cina: il miliardario Chen Guanbiao. Guanbiao sta distribuendo (impegnandosi in prima persona) migliaia di lattine di aria fresca, declamando, stando a quanto riporta il Guardian:

Fatevi avanti, due lattine per ciascuno, aria pulita gratis. Basta aprire e respirare! Vi mantiene la testa fresca per l’intera giornata!

In merito Guanbiao ha commentato, inoltre:

Se non interveniamo nei prossimi 10 anni, i nostri discendenti dovranno girare con le taniche di ossigeno e indossare le maschere per tutto il giorno.

A Pechino la situazione è a dir poco drammatica, con i ricoveri (soprattutto di bambini), che continuano ad aumentare per affezioni alle vie respiratorie. Lo scopo dell’iniziativa di Guangbiao è chiaro: destare scalpore per riuscire a far comprendere i reali rischi alla salute che i cittadini cinesi e di Pechino più nello specifico si trovano a fronteggiare ogni giorno. Guangbiao, nato poverissimo, è noto per le sue generose donazioni alle vittime dei disastri naturali e ambientali e per l’impegno personale nel recupero dei superstiti dopo il terremoto del 2008 nel Sichuan, ma è conscio che solo una moltitudine di persone informate possono davvero fare la differenza su certi temi:

I miei poteri individuali sono limitati. Voglio utilizzare queste tattiche per risvegliare la gente e agire insieme per compiere buone cose. Posso solo risvegliarli con le mie performance e la mia creatività.

