Persi 3 metri di ghiaccio sull’Adamello, il ghiacciaio più grande d’Italia

Si moltiplicano gli allarmi sullo scioglimento dei ghiacciai montani in tutto il mondo, e l’Italia non fa eccezione: l’ultimo preoccupante dato riguarda l’Adamello, il ghiacciaio più grande d’Italia, dove si sono persi 3 metri netti nello spessore del ghiaccio, come afferma Christian Casarotto del Museo delle Scienze di Trento.

Durante l’ultimo inverno non si sono registrati significativi accumuli nevosi: soltanto una media di 300 centimetri di neve sui ghiacciai delle alpi italiane orientali, poco di più sui restanti ghiacciai. Ad uno scarso accumulo nevoso ha fatto seguito un’estate particolarmente calda che ha portato a fusione quasi tutta la neve invernale e buona parte del ghiaccio sottostante. Sul ghiacciaio più grande d’Italia, quello dell’Adamello, a 3.000 metri di quota si sono persi più di 3 metri di spessore di ghiaccio, oltre alla neve invernale.

Casarotto ricorda inoltre che ci troviamo in una situazione di grande allarme nel complesso, poiché in tutta Italia il bilancio idrico relativo ai ghiacciai è fortemente negativo, con una quantità di acqua perduta per fusione che supera largamente la quantità accumulatasi attraverso i depositi nevosi. A lungo andare, ricorda Casarotto, ciò contribuirà a determinare una crisi idrica, nonché in maniera più o meno indiretta anche vari fenomeni di dissesto idrogeologico.

Accanto alla notizia della perdita di 3 metri di ghiaccio sull’Adamello ricordiamo che il ghiacciaio è fra i 75 immortalati in foto d’epoca sul sito Ghiacciaidiunavolta.it, punto nodale di un’iniziativa volta a spingere i fotografi a immortalare nuovamente i ghiacciai italiani per poi proporre una comparazione con il passato attraverso una selezione delle migliori foto, che verranno proposte in progetti di divulgazione tesi a sensibilizzare la società verso la grave situazione dei ghiacciai italiani.

Photo Credits | Coppa delle Dolomiti su Flickr