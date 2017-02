Peugeot iOn, altre indiscrezioni sulla nuova elettrica francese

0

Peugeot ha rilasciato alcune indiscrezioni aggiuntive, rispetto a quelle già citate, in merito alla sua nuova iOn, l’auto elettrica che si preannuncia tra le più interessanti del prossimo salone dell’auto di Parigi. Il primo dei dettagli che sicuramente stupirà il suo pubblico è che la iOn elettrica si baserà su un’auto della “concorrenza”, la Mitsubishi i MiEV.

Uno dei suoi punti forti sarà il prezzo, dato che si preannuncia che in Francia verrà venduta in leasing con un canone di 499 € al mese per cinque anni. In questo prezzo si include: il veicolo e la sua batteria, una garanzia di 5 anni che copre la batteria ed il sistema di alimentazione ad energia elettrica, assistenza e manutenzione per cinque anni o 50.000 km, specifica assistenza elettrica, i servizi Peugeot Connect, Electric Driving (applicazione per smartphone) e l’accesso al programma di mobilità “Mu” di Peugeot.

Si può leggere sul comunicato stampa:

La iOn è un veicolo a trazione posteriore in cui sono installati il motore elettrico e la riduzione del singolo rapporto di cambio di fronte alla sospensione posteriore. Con una potenza massima di 47 kW/h (64 CV) ha una coppia massima di 180 Nm 0-2.000 giri/min. L’autonomia segue il ciclo standard europeo che è di 150 km. La batteria può essere ricaricata completamente in sei ore utilizzando una presa elettrica domestica da 220 V tramite un cavo di cinque metri munito di una presa standard e una spina speciale. Una ricarica veloce per mezzo di una speciale unità di ricarica collegata ad una terza fase da 380 V di alimentazione elettrica impiega quindici minuti per fornire il 50% della capacità della batteria e 30 minuti per l’80% della capacità.

Peugeot ha aggiunto infine che la iOn sarà disponibile alla fine di quest’anno in Europa, ma se proprio non riuscite ad aspettare e volete vederla subito, potrete ammirarla al Salone dell’Auto di Parigi che inizierà il prossimo 2 ottobre e durerà due settimane.

Fonte: [Treehugger]