Philips Lighting e i vantaggi delle luci a LED

Philips Lighting è un’azienda leader mondiale nella produzione e installazione di sistemi di illuminazione, che combinano apparecchi tradizionali e soluzioni LED di alta qualità.

La gamma, inoltre, comprende tutta una serie di strumenti e prodotti tecnologicamente avanzati, per poter raggiungere il miglior risultato desiderato, tra cui dispositivi touchscreen, sensori, keypad e molto altro.

Philips Lighting non si rivolge solamente agli spazi pubblici, ma propone importanti ed efficienti sistemi anche per uffici, industrie, negozi, bar, ristornati e hotel, prestando particolare attenzione al desgin e all’armonia degli spazi in cui i sistemi vengono installati, e garantendo sempre un risparmio energetico considerevole grazie all’utilizzo del LED.

Uno tra i molteplici vantaggi di utilizzare i Led è quello di poter affrontare un più basso costo di manutenzione, migliorando contemporaneamente efficienza e vivibilità di ogni tipo di ambiente. Le luci a LED Philips Lighting, ad esempio, sfruttano fino all’85% di energia in meno in confronto alle tradizionali lampadine.

Questo permette di diminuire i cambi di lampadine e di produrre meno rifiuti, portando benefici anche all’ambiente. Tra lampade a soffitto myLiving, faretti a led e diversi tipi di proiettore LED, l’azienda offre al cliente non solo una vasta gamma di soluzioni, ma anche prodotti eleganti e sofisticati. Tutte queste soluzioni a Led, infatti, possono essere installate facilmente in ambienti interni ed esterni, creando atmosfere gradevoli e ricercate.

Tra gli altri punti di forza dei prodotti a LED rientra inoltre una maggior durata delle luci. Infatti, in confronto ai vari e tradizionali sistemi ad incandescenza, le luci LED vengono sostituite meno frequentemente, in quanto hanno una durata 10 volte superiore rispetto ad una fonte luminosa normale: il risparmio sotto il profilo economico, soprattutto a lungo termine, è indubbio e notevole.

Per chi è alla ricerca di prodotti di illuminazione il più possibile ecosostenibili, l’ampia gamma a LED messa a disposizione da Philips Lighting ha una marcia in più dal punto di vista energetico, sia per quanto riguarda le soluzioni per privati che per l’illuminazione di edifici e spazi pubblici.