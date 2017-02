Plastiki, una zattera di plastica in viaggio per l’Oceano

0

Una zattera di 20 metri fatta di bottiglie di plastica. Di fronte: l’Oceano Pacifico.

David Mayer de Rothschild (nella foto), ha 30 anni, è milionario e anche avventuriero. Il rampollo british dio una famiglia di banchieri da sempre ha avuto quest’idea: attraversare l’Oceano su una zattera fatta di bottiglie di plastica di acqua minerale. Ovviamente vuote. E se la zattera di tronchi con cui il norvegese Thor Heyerdahl attraversò l’Oceano Pacifico nel 1947 si chiamava Kontiki, la zattera di David porterà il nome di Plastiki.

Si salpa il prossimo 28 aprile, in occasione del 62esimo anniversario del KonTiki. Partenza da San Francisco, per arrivare fino a Sydney in Australia. Il tragitto è stato concepito proprio per attraversare la grande chiazza di rifiuti del Pacifico.

Il Great Pacific Garbage Patch è una massa di spazzatura, composta per la maggior parte di plastica non degradabile e grande cinque volte la Gran Bretagna. Si trova appena sotto la superficie fra la California e le Hawaii, e si forma per una corrente circolare in mezzo al Pacifico – tra Guadalupe e Giappone. Un vortice che ha cominciatop a raccogliere qui la spazzatura di tutto il globo.

Il fenomeno – del quale nessuna Nazione vuole assumersi nè la responsabilità nè la gestione o il tentativo di smaltimento – sta lentamente modificando anche il corso delle correnti oceaniche. Potrebbe alle lunghe andare ad influire sul clima della Terra, insomma. Il viaggio in zattera di Rothschild – che verrà accompagnato per i 12.000 chilometri da percorrere da altri 5 marinai – vuole essere proprio un segnale. Verrà raccolto?