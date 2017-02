Regali e pensieri per un Natale tutto green

0

Con il Natale ogni anno si spende e si spande dimenticando per alcune settimane la crisi economica e i sacrifici fatti durante l’anno. Spesso però si compra il superfluo o si rischia di regalare il già ricevuto. Vuoi idee davvero originali, prodotti ecocompatibili e certamente utili?

Sul sito di Legambiente ci sono molte idee regalo per un Natale all’insegna dell’ambiente e della natura. Regali ecosostenibili che oltre ad essere utilizzati durante tutto l’anno possono aprire all’ecologia altri amici non ancora sensibili alle tematiche ambientali.

Legambiente propone comproedono, il bazar di Legambiente e la tessera annua socio. Comproedono è un portale web per la vendita di varie tipologie di prodotti, il cui acquisto prevede che una parte della spesa totale, ossia l’1% del prezzo del prodotto senza spese aggiuntive, venga devoluta ad associazioni no-profit, tra cui Legambiente. Al momento dell’acquisto si può scegliere a chi destinare la quota, altrimenti essa viene ripartita in modo uguale tra tutte le associazioni che partecipano all’iniziativa.

Il bazar di Legambiente propone alcuni prodotti ottenuti da materiali di riciclo utili per tutti i giorni e per la casa: una borsa a tracolla gilettata e una borsa per la spesa a tracolla realizzate con il PVC dei teli pubblicitari in fantasie e colori tutti diversi tra loro, e un’agenda Armadilla 2011. L’agenda del 2011 è dedicata all’acqua, bene prezioso e pubblico, fondamentale per l’umanità. In ogni pagina dell’agenda si parla di acqua con testimonianze, schede, approfondimenti, informazioni e spunti di riflessione.

L’ultima idea regalo di Natale, la tessera annuale di Legambiente, è adatta davvero a tutti: bambini, adulti, famiglie e il suo dono non vuol dire solo aiutiamo l’ambiente, sosteniamo progetti per un mondo più pulito e vivibile, ma significa anche: educare i nostri figli a scelte di vita ecosostenibili, partecipare a iniziative, workshop, campi di volontariato all’insegna della natura e della biodiversità, essere informati ogni mese da La Nuova Ecologia, approfondire tematiche verdi con Ambiente Italia.

[Fonti: Legambiente]