Rete Bioregionale Italiana, l’incontro annuale è per il 30 e 31 ottobre a San Severino Marche

Sabato 30 e domenica 31 ottobre si svolgerà a San Saverino Marche l’incontro annuale della Rete Bioregionale Italiana. L’appuntamento si svolgerà nel podere Pavoni, una collina isolata e tranquilla nel cuore della regione Marche, a circa 50 Km dall’Appennino umbro-marchigiano e dal Mar Adriatico; dove si potrà sostare con la propria tenda, gratuitamente.

Sarà un weekend a contatto con la natura e con gli antichi saperi che da sempre hanno legato l’uomo all’ambiente ma che dagli ultimi anni si stanno spezzando mettendo a rischio la vita degli animali, delle piante, e del nostro ecosistema. L’incontro è aperto a tutti coloro che condividono una vita ecocompatibile ed ecologica, che vivono nel rispetto della natura e delle sue creature, che si rispecchiano insomma nella carta della Rete Bioregionale Italiana.

La Rete Bioregionale Italiana (R.B.I.) nasce nel 1996 per condividere e sviluppare l’idea di Bioregionalità: associazioni, comunità, e singoli individui che si scambiano informazioni, progetti e mettono in pratica azioni e soluzioni per ripristinare il perfetto equilibrio tra la natura e l’uomo, che spesso viene a mancare. Le iniziative vengono condivise a livello locale, regionale e nazionale, per ripristinare principi ecocentrici ed ecologici, partendo dalle tradizioni popolari e dal culto ancestrale della terra e dell’ambiente naturale selvatico, e incontaminato. L’idea è quella di ri-diventare nativi del proprio luogo, della propria bioregione, riappropriandosi di quei valori che il sistema economico basato su una politica dello sfruttamento delle risorse e sulla tecnologia fine a se stessa, stanno facendo scomparire. Nell’incontro annuale i bioregionalisti si confronteranno su temi di attualità, condivideranno le loro esperienze etiche ed ecologiche al fine di creare un momento comune di riflessione, il tutto allietato da passeggiate nei boschi alla scoperta delle erbe locali, dei profumi e dei colori dei boschi di San Severino Marche. Sono previsti brevi interventi e intermezzi musicali e poetici.

