Rete ecologica

In letteratura scientifica ne vengono fornite varie definizioni aderenti alla funzione preferenziale che di volta in volta si vuol dare alla rete. Una delle più universali è la seguente:

Si definisce rete ecologica un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate.

Mettere a sistema una rete ecologica significa creare o rafforzare un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, contrastandone la frammentazione ed i suoi effetti negativi sulla biodiversità. Tali effetti negativi sono riconducibili alla separazione delle specie in metapopolazioni che per l’isolamento protratto potrebbero tendere all’impoverimento del pool genico e quindi alla sterilità. Elementi di isolamento possono essere ad esempio lo sprawl urbano, le zone industriali o le grandi autostrade e le linee ferroviarie (ostacoli insormontabili ad esempio per i mammiferi).

Le reti ecologiche si compongono essenzialmente di quattro tipi di elementi:

Core areas: aree centrali ad elevato grado di naturalità già tutelate o da assoggettarsi a regime di protezione (parchi naturali, riserve, zone a protezione speciale (zps), siti di interesse comunitario (sic). Buffer zones: fasce di protezione, zone cuscinetto di transizione poste intorno alle core areas per preservare l’ecotone (linea di confine tra due tessere dell’ecomosaico) che le separa dalle zone non protette al fine di garantire la gradualità della transizione tra habitat idoneo e sfavorevole alla vita delle specie. Corridoi ecologici: fasce di connessione lineari e continue utili al passaggio delle popolazioni animali tra due zone ad alta naturalità. Questi garantiscono la mobilità delle specie protette e l’interscambio genetico tra le popolazioni che risiedono nelle diverse core areas, garantendone la biodiversità interna al pool genico. Ne rappresentano alcuni esempi i filari di bosco, i fossi con vegetazione ripariale, i fiumi, i torrenti. Stepping zones (dette anche stepping stones): habitat attestati su aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano siti importanti per la sosta delle specie in transito in un territorio non idoneo alla loro vita. Sono piccoli habitat in cui le specie possono trovare temporaneamente ricovero e cibo (ad esempio un sistema di piccoli stagni all’interno di un vaso ambito agricolo di campi coltivati attestati lungo le rotte migratorie degli uccelli palustri).

La rete ecologica si pone anche come importante struttura paesaggistica che permette all’uomo di muoversi nel territorio in un mezzo “naturale”, di passeggiare o andare in bicicletta lungo un corridoio ecologico al quale può essere integrata la funzione di greenway, da un parco all’altro.

Le reti, oltre alla funzione precipua di prevenire l’isolamento delle metapopolazioni e mantenere la biodiversità, svolgono pertanto anche importanti funzioni di tipo ricreativo e percettivo per l’uomo. Le tendenze attuali di pianificazione ambientale, paesaggistica e territoriale, sono orientate verso la ricucitura delle suddette tipologie di zone con interventi progettuali di vario tipo quali, la costituzione ex novo o la tutela di corridoi ecologici tra due core areas, la costituzione di stepping zones, la costruzione di sottopassi e sovrappassi che permettano agli animali di attraversare agevolmente le infrastrutture lineari.

Per approfondire