Ricette Pasqua 2015, pan dolce e pasqualina con le farine bio Ecor

Per chi è in cerca di ricette per la Pasqua 2015 basate su prodotti bio ecco le istruzioni Ecor per un’ottima pasqualina e del pan dolce con farine bio, dagli ingredienti alla lavorazione passando per i tempi di preparazione e cottura di entrambi i piatti.

Ecco due ricette per una Pasqua 2015 bio consigliate da Ecor: partiamo subito con la ricetta della pasqualina con farina Timilia: tra gli ingredienti per la pasta abbiamo 200 grammi della farina già citata, 100 grammi di burro, anche vegetale (oppure 50 ml di olio extravergine di oliva), 50 ml di acqua (70-80 se si sceglie l’olio) e una presa di sale; per il ripieno si possono usare mezzo kg di ricotta, 1 kg di spinaci, 50 grammi di parmigiano o pecorino, dalle 4 alle 6 uova, un pizzico di pepe e noce moscata e una presa di sale. Ecco le istruzioni per la ricetta pasquale: preparare la pasta e farla riposare pochi minuti, mettere tutto nella planetaria e lavorare gli ingredienti per l’impasto, che tolto dalla ciotola va lavorato con le mani e coperto di pellicola e infine riposto in frigo. Gli spinaci vanno scottati per pochi minuti in acqua bollente poco salata, scolati, strizzati e tagliati grossolanamente, quindi frullati assieme agli altri ingredienti e a due uova (dopo è bene sistemare di sale e pepe).

Le istruzioni per questa ricetta per la Pasqua 2015 continuano con la pasta, che va ripresa dal firgo e tirata col mattarello fino a 3-4 mm di spessore, quindi posta nella teglia con taglio delle eccedenze (da usare per decorare il tutto). Si versa l’impasto sul guscio di pasta e si creano delle nicche per rompervi l’uovo (da lasciare crudo ma con sopra un pizzico di sale e pepe). Si decora quindi la superficie di pasta con bordi o a piacere, torta che può essere anche chiusa del tutto, volendo, a patto che ci si ricordi di bucherellarne la copertura. Il tutto va cotto in forno già caldo a 180 o 190 gradi per 30-40 minuti minimo. Il tutto va servito tiepido.

Altra ricetta per la Pasqua 2015 suggerita da Ecor con farina bio è il pan dolce: tra gli ingredienti (tre pani/sei persone), abbiamo 400 g di farina Percia Sacchi, 200 ml di latte fresco, 50 g di zucchero di canna, mezza bustina di lievi in granuli per pane, 50 g di burro, 1 arancia, 1 limone, 1 bacca di vaniglia, i semini, 2 uova e 1,5 g di mandorle a lamelle, più 2 cucchiai di zucchero granella e 1 presa di sale. Si stimano 2 ore o due ore e mezzo per la preparazione e 30 o 40 minuti di cottura.

Ecco le istruzioni per la ricetta di Pasqua firmata Ecor: nella planetaria lavorare 2 uova con metà dello zucchero e unire il lievito, il burro sciolto e il latte, quindi metà della farina, mescolare il tutto e poi lasciare lievitare per quindici minuti coprendo la ciotola. Dopodiché si aggiunge tutto tranne mandorle e zucchero a granella e si impasta. Poi si lascia lievitare per due ore o più, quindi si pone l’impasto sulla spianatoia infarinata e si divide in sei panetti da lavorare per renderli tubolari, quindi gli stessi si intrecciano per creare una treccia da congiungere alle estremità a mo’ di ciambella, per arrivare ad avere tre ciambelle da porre in teglia da forno con carta alimentare, che vanno fatte lievitare per tre quarti d’ora o più: importante che tali trecce restino coperte o in forno tiepido spento coperte da delle pellicola. Quindi si scalda il forno a 180 gradi e si spennella d’uovo la superficie delle trecce, dove si aggiungono mandorle e granella di zucchero e si cuoce tutto per mezz’ora, per poi servire tiepido.

Chi se ne intende in cucina può naturalmente variare alcuni ingredienti in modo da poter usare beni autoprodotti o prodotti bio più facilmente reperibili!