Riciclaggio prodotti elettronici, in California diventerà facile come quello della plastica

Il cosiddetto “e-waste”, o in italiano i rifiuti elettronici, sono un problema difficile da gestire quando si tratta di evitare che questi vadano a finire in discarica come se fossero rifiuti non pericolosi. A differenza del riciclaggio comune di plastica, vetro e gli altri materiali i cui bidoni appositi sono praticamente in ogni città, l’e-waste può essere molto più di una seccatura dato che il processo per il corretto riciclaggio è più complicato.

Ma un nuovo sistema inventato in California, e che speriamo possa sbarcare presto anche in Europa, potrebbe rivelarsi un grande esempio di razionalizzazione dei rifiuti. Un database online facile e veloce, gestito dall’amministrazione cittadina, mostra alla popolazione cosa si può riciclare, dove farlo, e soprattutto l’indicazione del luogo più vicino per il riciclo entro un raggio di 10 miglia (circa 16 km) dalla propria abitazione.

La nostra ricerca ci ha dimostrato che per i consumatori il principale ostacolo al riciclaggio era il tempo e la vicinanza. Così ci siamo posti un obiettivo: stabilire un luogo di accumulo di questi oggetti entro 10 miglia per la maggior parte delle famiglie in America

ha spiegato Jim Taggart, presidente di ECS Refining in un comunicato stampa. Se nascesse una collaborazione tra un progetto del genere e gli obiettivi dei produttori di elettronica di intensificare il numero dei siti di raccolta in cui i consumatori possono lasciare i prodotti, riciclare i rifiuti elettronici dovrebbe diventare altrettanto facile quasi come gettare la plastica nel bidone della plastica ed il vetro in quello del vetro.

Dell sta lavorando per fornire quanti più punti di smaltimento possibile, mentre Samsung ha aumentato le proprie sedi da circa 100 nel 2008 a circa 1100 di oggi. Il sito di eCollective ha una lunga lista di prodotti che possono essere accettati per il riciclaggio, e sono gestiti da ECS Refining, considerata dalla eStewards come un “riciclatore responsabile”.

Fonte: [Treehugger]