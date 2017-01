Riciclaggio televisori: ecco cosa avviene alle vecchie tv dismesse

0

Come molti degli oggetti di uso comune, una volta gettati si pensa possano venire accatastati insieme agli altri o dati alle fiamme negli inceneritori. Ma i televisori, specialmente quelli più vecchi, sono una vera e propria miniera d’oro che sprecare è davvero un peccato.

Per avere un’idea di cosa significhi per l’industria del riciclo un televisore, basti dire che nelle discariche dove molto spesso vengono abbandonati, capita che vengano rubati perché i suoi componenti (primo fra tutti il rame, ma anche vetro e plastica) possono essere riutilizzati per dargli nuova vita. Un’interessante inchiesta del Corriere della Sera ha documentato la “resurrezione” di un vecchio televisore, vediamo dunque cosa succede.

La prima cosa da fare è, una volta che avete deciso di smaltire il vostro televisore, evitare di gettarlo in discarica ma riciclarlo. Per fare in modo che ciò accada ci sono due possibilità: acquistare un televisore nuovo e consegnare quello vecchio nel ritiro uno-contro-uno, oppure telefonare all’azienda municipalizzata del vostro Comune che si occupa di smaltimento rifiuti, in modo da sapere dove portare la tv da smaltire.

C’è anche la possibilità di far arrivare un addetto dell’azienda per ritirare il vostro televisore direttamente a casa come per tutti i rifiuti ingombranti, ma questo servizio è a pagamento (nel nostro esempio costa 28 euro perché la tv è pesante 25 kg e va ritirata al quarto piano).

Una volta che il televisore ha raggiunto il centro di smaltimento, viene sezionato in tutte le sue parti, ed il 95% viene recuperato in sicurezza, stando attenti a non disperdere le polveri inquinanti che contiene. A questo punto ogni materiale estratto parte con destinazione un’azienda che si occupa di produzione di altri tipi di oggetti, dove i vari metalli vengono raffinati, fusi e rilavorati.

Le finalità sono molteplici e vanno dalla creazione di nuovi metalli come lo stagno e il nichel ad oggetti di consumo vero e propri come mattoni, materiali da costruzione o pezzi di arredamento come gli appendiabiti. Tutto da un vecchio televisore che poteva sembrare inutile, ma che ha permesso un risparmio notevole nel consumo di materie prime, evitando anche l’inquinamento conseguente allo smaltimento illecito dei rifiuti elettronici.

[Fonte: Corriere della Sera]